البيرو تغلق 91 ميناء بسبب الأمواج العاتية

أعلنت السلطات في البيرو، أمس “السبت”، أنّها أغلقت حتى يوم “الأربعاء” المقبل، 91 ميناء من أصل 121، وفرضت قيودا على وصول السكّان إلى الشواطئ، وذلك بسبب أمواج عاتية تضرب السواحل الشمالية والوسطى للبلاد.

وشملت القيود منع السفن السياحية وقوارب الصيد من مغادرة أيّ شاطئ أو ميناء في منطقة كالاو القريبة من العاصمة ليما، والتي يقع فيها أكبر مرفأ في البلاد.

وقال المركز الوطني لعمليات الطوارئ في البيرو، على حسابه في منصة إكس ، إنّ عدد الموانئ المغلقة حتى الأول من يناير 2025 على طول الساحل بأكمله رُفع إلى 91 ميناء بسبب استمرار أمواج غير عادية.

وكانت السلطات أعلنت في بادئ الأمر إغلاق 30 ميناء من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل بسبب هذه الأمواج الاستثنائية، التي تتكوّن في عرض المحيط على بُعد آلاف الكيلومترات من الساحل، ممّا يجعلها أخطر بكثير من الأمواج العادية التي تتكوّن على الشواطئ نتيجة الرياح.

وفي كالاو، تقرّر حظر الوصول إلى شواطئ أبتاو وسانتا روزا ولا أرينيلا وكانتولاو وسائر الشواطئ السياحية الأخرى الواقعة على ساحل كالاو"، بحسب ما أعلنت بلدية المدينة.

ووصل ارتفاع الأمواج الناجمة عن هذه الظاهرة إلى أربعة أمتار، وقد ألحقت أضرارا بالعشرات من قوارب الصيد الصغيرة والمنشآت القريبة من البحر.

وحذّرت مديرية الهيدروغرافيا والملاحة التابعة للبحرية في البيرو، من تشكّل أمواج غير طبيعية على طول ساحل البلاد تتراوح شدّتها بين الخفيفة والقوية.