ماذا قالت شركة "جيجو" للطيران بعد تحطّم طائرتها في كوريا؟

قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا تأكّد حتى الساعة مقتل عشرات منهم.

وقالت الشركة في بيان "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق".

ولقي 85 شخصا على الأقلّ مصرعهم اليوم الأحد في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية وعلى متنها 181 شخصا، بحسب ما أفادت السلطات، بينما أظهر مقطع فيديو مأساوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.

وقالت مديرية الإطفاء في بيان "حتى الساعة لدينا ناجيان و85 قتيلا"، مشيرة إلى أنّ أعمال الإنقاذ تتواصل في والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ 737-8AS تملكها شركة "جيجو" للطيران وكانت آتية من بانكوك.