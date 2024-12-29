ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة في كوريا الجنوبية إلى 85 شخصاً

ارتفع عدد قتلى تحطم طائرة ركاب كورية جنوبية كانت تحمل 181 شخصا في مطار موأن الدولي في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد، إلى 85 شخصا على الأقل ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل حاد وفقا لما صرحت به الشرطة ورجال الإطفاء.

وقع الحادث في الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت كوريا، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي في بلدة موأن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول، وفقا لوكالة يونهاب.

وأكدت السلطات مقتل 85 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة، ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا. وقد تم إنقاذ راكب واحد وفرد واحد من الطاقم حتى الآن.

كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات تلفزيونية محلية أن الطائرة كانت تحاول الهبوط دون الاستعانة بالعجلات، لتنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار خرساني قبل أن تنفجر وتشتغل فيها النيران. وقد دُمرت الطائرة بشكل كامل تقريبا بسبب الانفجار.

وأخمدت السلطات الحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم. وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع.

ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وأكد المكتب الرئاسي أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.