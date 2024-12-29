على متنها 181 شخصاً .. جنسيات ركاب الطائرة المحطمة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن من بين 175 راكبا في الطائرة التي تحطمت في مطار مو أن، كان هناك 173 مواطنا كورياً جنوبياً ومواطنان تايلانديان.

ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباح اليوم بتوقيت كوريا الجنوبية، عندما انحرفت الطائرة التابعة لشركة الطيران جيجو اير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بالسياج في مطار مو أن الدولي، على بعد 288 كيلومترا جنوب سيئول، وفقا لوكالة يونهاب الكورية.

وكان على متن الطائرة 175 راكبا بما في ذلك 173 كوريا جنوبيا واثنين تايلانديين، و6 أفراد من الطاقم.

وتسبب الحادث في أضرار جسيمة بالطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق.

وقالت السلطات إنها أكدت مقتل 62 شخصا ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، وتم إنقاذ راكب واحد وفرد واحد من الطاقم حتى الآن.

وقد غادرت الطائرة بانكوك في تايلاند لتتجه إلى مطار مو أن الدولي في بلدة مو أن بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيئول.