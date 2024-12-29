كوريا الجنوبية تكشف السبب المحتمل لتحطم طائرة تقل 181 شخصاً

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الاحد أن حادث تحطم طائرة في مطار مو أن الدولي ربما حدث أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.

وكان من المتوقع أن تهبط الطائرة التابعة لشركة الطيران جيجو اير في مطار مو أن الدولي، على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول، في الساعة 8:30 صباح اليوم بتوقيت كوريا بعد أن غادرت بانكوك بتايلاند في الساعة 1:30 في الوقت الباكر من نفس اليوم، وفقا لوكالة يونهاب الكورية.

إلا أن الحادث وقع في الساعة 9:07 صباحا أثناء محاولة الهبوط الثانية بعد إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء المحاولة الأولى عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

وقال مسؤول في موقع الحادث إنه يبدو أن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات، فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط هو الاصطدام بالطيور.

وكان على متن الطائرة 175 راكبا بما في ذلك 173 كوريا جنوبيا واثنين تايلانديين، و6 أفراد من الطاقم.

وقالت السلطات إنها أكدت مقتل 28 شخصا ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، وقد تم إنقاذ شخصين حتى الآن.

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