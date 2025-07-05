أمريكا ترحل مهاجرين من دول عدة إلى جنوب السودان





قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم السبت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رحلت ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان بعد أن احتجزتهم الولايات المتحدة لأكثر من شهر في قاعدة عسكرية في جيبوتي، وذلك بعد أن خسر المهاجرون محاولة أخيرة لوقف ترحيلهم .

وقالت تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان صحفي إن المهاجرين جرى ترحيلهم أمس الجمعة، الذي وافق عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وأضافت "كان هذا انتصارا لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي".

وذكر مسؤولان يعملان في مطار جوبا أن طائرة تقل مرحلين من الولايات المتحدة وصلت إلى جنوب السودان اليوم السبت.

وقال موظف في المطار طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز إنه رأى وثيقة تظهر أن الطائرة "وصلت هذا الصباح في تمام الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)".

وذكر مسؤول في الهجرة أيضا أن المرحلين وصلوا إلى جنوب السودان لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، وأحال جميع الأسئلة إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي في جنوب السودان إن مسؤولين أمريكيين كانوا في المطار في انتظار وصول المهاجرين.

وأصبح مصير المهاجرين محور خلاف قانوني محتدم بشأن شرعية الحملة التي أطلقتها إدارة ترامب للحد من الهجرة من خلال الترحيل إلى "دول ثالثة" حيث يقول المهاجرون إنهم يواجهون مخاطر تتعلق بسلامتهم.

ووصلت هذه القضية بالفعل إلى المحكمة العليا الأمريكية مرتين بعد أن تداولتها محاكم أدنى.

ويقول المهاجرون الثمانية إن ترحيلهم إلى جنوب السودان يشكّل انتهاكا للدستور الأمريكي، الذي يحظر العقوبات القاسية وغير المعتادة.

وقال محامو المهاجرين إنهم ينحدرون من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار والسودان وفيتنام.

ولم يتضح حتى الآن المكان الذي أرسل إليه المهاجرون في جنوب السودان بعد وصولهم.