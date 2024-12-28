عن طريق الخطأ .. ترامب يشارك رسالة غامضة كانت موجهة لإيلون ماسك

أثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جدلاً واسعاً، أمس الجمعة، بعدما شارك رسالة غامضة موجهة إلى الملياردير إيلون ماسك على منصته الاجتماعية بشكل علني، فيما بدا أنه كان من المفترض أن تكون رسالة خاصة.

كتب ترامب في الرسالة: "أين أنت؟ متى ستأتي إلى مركز الكون، مار إيه لاغو؟" وأضاف: "نفتقدك أنت وX!"، في إشارة إلى نجل ماسك المعروف باسم X، وختم بالقول: "ستكون ليلة رأس السنة مذهلة!!!".

هذا المنشور أثار تساؤلات حول علاقة ترامب بماسك، خاصة وأن الأخير كان ضيفاً متكرراً في مار إيه لاغو منذ انتخابات 2020، لكنه غاب عن احتفالات عيد الميلاد الأخيرة.

الجدير بالذكر أن ماسك شوهد آخر مرة مع ترامب في منتصف ديسمبر، حيث اشتعلت منذ ذلك الحين توترات بسبب تصريحات ماسك حول سياسات الهجرة وبرنامج تأشيرات H1-B المثير للجدل.

دافع ماسك عبر منصة X عن أهمية جلب العمالة الأجنبية الماهرة لتطوير قطاع التكنولوجيا الأمريكي، مشيراً إلى نقص في المهندسين الموهوبين داخل الولايات المتحدة.

وقال: "إذا أجبرت أفضل المواهب في العالم على اللعب لصالح الجانب الآخر، فإن أمريكا ستخسر".

من جهته، أعرب ترامب عن رفضه لسياسة تأشيرات H1-B، التي اعتبرها تهديداً للعمالة الأمريكية. وأكد موقفه السابق خلال حملته الانتخابية مع جيه دي فانس، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام الحالي لإعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين.

هذا الجدل يسلط الضوء على تصاعد النقاش حول الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، في وقت يستعد فيه ترامب لخوض معركته السياسية المقبلة، بينما يواصل ماسك توسيع دائرة نفوذه في الأوساط السياسية والتكنولوجية.