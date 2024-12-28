ارتفاع حصيلة ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري في 2024

أعلنت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا في عرض البحر خلال محاولاتهم الوصول إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، بلغ أكثر من 10400 شخص في عام 2024.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن العام الحالي شهد تدفقًا قياسيًا للمهاجرين إلى جزر الكناري، ليكون الأكثر دموية منذ بدء تسجيل البيانات بهذا الخصوص.

وأضافت أن المعدل اليومي للوفيات بلغ 30 شخصًا، بزيادة بنسبة 58% مقارنة بالعام الماضي.وأشارت المنظمة، إلى أن من بين الضحايا 421 امرأة و1538 طفلًا ومراهقًا، لافتة إلى أن المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أو اختفوا في البحر ينحدرون من 28 دولة على الأقل.