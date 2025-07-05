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العالم

انخفاض طلبات اللجوء في ألمانيا بنسبة 50%

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وام


شهدت ألمانيا انخفضا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة نحو 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك حسب الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني.

وأوضحت البيانات، تقدم 61 ألفا و336 شخصا لأول مرة بطلب حماية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذا التراجع يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الثابتة التي طبقتها برلين تدريجيا على جميع الحدود البرية لألمانيا.

وأشارت إلى عامل آخر، يتمثل في تغير الوضع داخل سوريا في أوائل ديسمبر الماضي.