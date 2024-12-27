وفاة مانموهان سينغ مهندس الإصلاحات الاقتصادية ورئيس وزراء الهند الأسبق

أعلن مستشفى معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) في دلهي عن وفاة رئيس الوزراء الهندي الأسبق، الدكتور مانموهان سينغ، يوم أمس الخميس عن عمر يناهز 92 عامًا، إثر مضاعفات صحية مرتبطة بالتقدم في العمر.

ووفقًا لبيان المستشفى، فقد أصيب سينغ بفقدان مفاجئ للوعي في منزله يوم أمس، ونُقل إلى قسم الطوارئ الطبية حيث بدأت محاولات الإنعاش فور وصوله، وعلى الرغم من الجهود الطبية المكثفة، أُعلن عن وفاته في الساعة 9:51 مساءً بتوقيت الهند.

اقتصادي بارز

شغل مانموهان سينغ منصب رئيس الوزراء لفترتين متتاليتين بين عامي 2004 و2014 في ظل حكومة التحالف التقدمي بقيادة حزب المؤتمر.

ويُذكر بأنه لعب دورًا محوريًا في إصلاح الاقتصاد الهندي عندما كان وزيرًا للمالية في عهد رئيس الوزراء بي في ناراسيمها راو.

كانت إصلاحاته الاقتصادية عام 1991 بمثابة نقطة تحول كبيرة أنقذت الهند من أزمة مالية حادة وأطلقت مسيرة التحرير الاقتصادي، مما عزز مكانة الهند الاقتصادية عالميًا.

حزن وطني

أعرب رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي عن تعازيه بوفاة مانموهان سينغ، مشيرًا إلى أنه "أحد أبرز قادة الهند"، وكتب في منشور على منصة X: "لقد أثرى الدكتور مانموهان سينغ السياسة الهندية بعلمه وتواضعه. كان خبيرًا اقتصاديًا مرموقًا، وترك بصمة عميقة على السياسة الاقتصادية للبلاد. مشاعري مع عائلته ومحبيه في هذه اللحظة الحزينة."

كما استذكرت عضو البرلمان بريانكا غاندي ووالدتها سونيا غاندي، الحاضرتان في المستشفى عقب تلقي نبأ مرضه، إرث سينغ كزعيم وطني بارز.

بينما قطع رئيس حزب المؤتمر ماليكارجون كارجي ونائبه راؤول غاندي مشاركتهما في اجتماع حزبي بولاية كارناتاكا وعادا فورًا إلى دلهي.

ويُتوقع أن تُقام مراسم تشييعه بحضور واسع من القادة والمواطنين الهنود الذين تأثروا بإسهاماته في بناء اقتصاد الهند الحديث.