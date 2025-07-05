تركيا تواجه حرائق في الغرب وثلوجاً في الشرق

تساقطت الثلوج الجمعة فوق شمال شرق تركيا في الوقت الذي كانت فيه مناطق أخرى من البلاد تكافح حرائق الغابات.

ويقول خبراء إن التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان يؤدي إلى حدوث ظواهر مناخية متطرفة بشكل أكثر وكثافة، من الجفاف إلى موجات الحر والعواصف الثلجية.

وتساقطت الثلوج على عدة محافظات في شرق الأناضول منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال الصحافي المحلي غنتشاه كرفضلي أوغلو في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس في ريزي إن الثلوج تساقطت لحوالى خمس ساعات.

وأضاف "عمري 65 عاما، قضيت حياتي بكاملها تقريبا في ريزي، هذه أول مرة أرى فيها الثلج في يوليو".

وأوضح أن "الثلج تساقط لحوالى أربع أو خمس ساعات، وطال بصورة خاصة منطقة أرتوين (قرب حدود جورجيا). في ريزي، نحن معتادون الأحوال الجوية الشاذة. المسنون يقولون إنهم سبق أن شاهدوا الثلج في يوليو، قبل ثلاثين أو أربعين عاما، لكن ليس بهذه الكمية".

وتظهر صور لوكالة دوغان منزلا حجرياً في ريزي مكسواً بطبقة من الثلج تزيد على عشرة سنتيمترات.

وتساقطت الثلوج على شريط طوله حوالى مئة كلم في كامل أقصى شمال شرق تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، هطلت أمطار غزيرة على محافظة طرابزون، تحولت إلى ثلوج في بعض المناطق مع هبوط درجات الحرارة.

وفي بيبورت التي خيم عليها البرد، تحول المطر الذي انهمر مساء الخميس إلى ثلوج في المناطق المرتفعة.

وفي مكان آخر، كافح رجال الإطفاء ما لا يقل عن 10 حرائق غابات "كبيرة" الجمعة، حسبما أفاد وزير الغابات إبراهيم يوماكلي في مؤتمر صحافي.

وقال الوزير إن حرائق الغابات في مقاطعة إزمير، حيث توفي شخصان الخميس وتتوقع الأرصاد ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة، أصبحت الآن تحت السيطرة إلى حد كبير.

أضاف أن النيران التي أججتها الرياح القوية والتي تهدد موغلا في جنوب غرب البلاد وهاتاي في الجنوب، لا تزال تشكل مصدر قلق.

وكشف يوماكلي أن رجالالاطفاء يخوضون "صراعاً عنيفاً" للسيطرة على الحرائق في هاتاي التي تقع بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد 624 حريق غابات العديد منها تسبب به كابلات كهربائية.

وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا اعتقال 44 مشتبها بهم واحتجاز 10 آخرين على خلفية حوادث حرائق، موضحا أن معظمهم من العمال والمزارعين الذي يستخدمون آلات تطلق شرارات.