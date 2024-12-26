دعوات إلى الإخلاء في شرق أستراليا بسبب حريق كبير

دعت السلطات الأسترالية اليوم الخميس سكان عشرات المجتمعات الريفية إلى الإخلاء "فورا" بعدما اجتاح حريق متنزّها وطنيا في جنوب شرق أستراليا.

ويكافح 600 عنصر إطفاء النيران في متنزه غرامبينز الوطني الذي يبعد 240 كيلومترا عن ملبورن، وفق ما أفاد ناطق باسم جهاز الطوارئ في ولاية فيكتوريا.

وأتى هذا الحريق الذي تؤجّجه ظروف حارة ورطبة منذ أكثر من أسبوع، على 55 ألف هكتار، أي ثلث المتنزه الوطني، دون التسبب في إصابات أو تدمير منازل حتى الآن.

لكن عناصر الإنقاذ دعوا سكان عشرات المجتمعات الريفية إلى الإخلاء الفوري.

وأوضح الناطق باسم جهاز الإنقاذ لوك هيغارتي "وصلنا إلى نقطة حرجة مع تغير اتجاه الرياح في غرب الولاية".

وأضاف "نتوقع هبوب رياح قوية ورياح متغيرة ستكون مصدر قلق في الساعات المقبلة".