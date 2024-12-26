مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية السورية في كمين بريف طرطوس

أعلن وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محمد عبد الرحمن تعرض عناصر من الداخلية السورية لكمين في محافظة طرطوس غرب سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات بين عناصر المعارضة التي أطاحت بالنظام السوري وبين وأنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد أسفرت عن مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية، وإصابة آخرين أمس الأربعاء.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن المقاتلين قتلوا أثناء محاولتهم اعتقال مسؤول سابق في حكومة الأسد، تردد أنه أصدر أوامر إعدام وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء.

وتشهد مناطق في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص ودمشق مظاهرات جرى خلالها تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

ولفتت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إلى أنه منذ سقوط نظام الأسد، قتل العشرات من السوريين في أعمال انتقامية، وفقا لنشطاء ومراقبين، غالبيتهم العظمى من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.