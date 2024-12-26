ترامب يطالب بضم كندا والسيطرة على قناة بنما وشراء غرينلاند

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن وخليفته دونالد ترامب رسائل متناقضة بمناسبة عيد الميلاد، ففي حين تمنى الأول عطلة سعيدة للأميركيين، ركز ترامب على أفكار طرحها مؤخرا بينها ضم كندا والسيطرة على قناة بنما وشراء غرينلاند.

وأمضى ترامب يوم الميلاد بكتابة منشورات على موقعه الإلكتروني "تروث سوشال" بلغ عددها نحو ثلاثين، وخص بالتهنئة بالعيد في إحداها "اليساريين المتطرفين المجانين الذين يحاولون باستمرار عرقلة نظام محاكمنا وانتخاباتنا".

وعكست مجموعة منشورات الشعور بالاضطهاد السياسي الذي يتصور أنه يتعرض له، في تناقض مع تمنيات بايدن بعطلة سعيدة للجنود ورجال الإطفاء وغيرهم.

وجاء فوز الجمهوريين في انتخابات نوفمبر على خلفية استقطاب سياسي متزايد يقسم الاميركيين، وقد استغل ترامب ذلك في منشوراته.

ونشر ترامب صورة تظهره على أنه "رجل العام الوطني"، وأخرى يسخر فيها من الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وشملت منشوراته مقالات أشادت باختياراته الوزارية ورغبته في شراء غرينلاند وتذمره من الرسوم التي تدفعها السفن الأميركية خلال عبورها قناة بنما.

ومرة أخرى، وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه "حاكم" كندا، قائلا إنه في حال أصبحت كندا "ولايتنا الرقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%" و"سوف تتضاعف أعمالها على الفور".

كما كرر ترامب مطالبته بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، مشيرا إلى أن الصين تمارس نفوذا "غير قانوني" على الممر المائي الهام بينما اشنطن تصرف مليارات الدولارات على "صيانة" القناة، دون أن يكون بإمكانها التدخل في "أي شيء" على الإطلاق.

وفي منشور، أعلن عن اختياره كيفن مارينو كابريرا سفيرا لدى بنما، "الدولة على قناة بنما التي تنهبنا أكثر مما يمكن أن تحلم به".