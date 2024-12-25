تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية ونجاة 25 شخصاً

تحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية القوقازية وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.

وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنّ الطائرة سقطت قرب مدينة أكتاو في غرب البلاد.

كذلك، أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".

وأضافت الوزارة الكازاخستانية أنّه "وفق المعلومات الأولية من الجانب الأذربيجاني، فقد كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم".

وأفادت وكالة "سبوتنيك - كازاخستان" نقلا عن الدفاع المدني بنجاة 14 راكباً كانوا على متن الطائرة المنكوبة تم نقلهم إلى المستشفى بمقاطعة مانغيستاو.

ووفقا للوكالة فإن بين الناجين الـ25 شخصاً، 5 أشخاص في حالة حرجة في العناية المركزة.

كما وصل طفل عمره 11 عاما إلى المستشفى، وآخر عمر 16 عاما في طريقه إلى المستشفى.

وأكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة من طراز "إمبراير 190" نفذت هبوطا اضطراريا على بعد حوالي 3 كم من مدينة أكتاو.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن شركة الطيران، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هبوط الطائرة الاضطراري نجم عن اصطدامها بسرب من الطيور.

ووفقا لوزارة النقل الكازاخستانية كان على متن الطائرة 37 مواطنا أذربيجانيا، و6 مواطنين كازاخيين، و3 قرغيز، و16 روسيا.