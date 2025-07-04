ترامب: بوتين لن يتوقف!

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في تحقيق نصر سياسي في مكالمة هاتفية استغرقت ساعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس. فقد أوقف شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وكان ينتظر أن يمنحه بوتين انتصاراً يضيفه إلى رصيده في "إيقاف الحروب".

لكن الرئيس الأمريكي أنهى المكالمة وهو يتجرع خيبة الأمل. وقال تعليقاً على المحادثة: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من المحادثة، لأنني لا أعتقد أنه مستعد. أقول فقط إنه لا يفكر في التوقف، وهذا أمر مؤسف".

الرواية الروسية حول المكالمة ليست مختلفة. فوفقاً لإحاطة قدّمها الكرملين، حثّ ترامب بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، لكن بوتين رفض تصور ترامب لإيقاف الحرب وأصر على معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأكد بوتين لترامب خلال المكالمة أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها في أوكرانيا، وفقًا ليوري أوشاكوف، المستشار المقرب من الرئيس الروسي، على الرغم من دعوات ترامب لإنهاء الصراع في أسرع وقت.

وانتقد ترامب بوتين في الأيام الأخيرة، معلناً في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي أن الرئيس الروسي هو المسؤول الأكبر عن استمرار الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات مع أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد تراجع عن جهود التوسط في اتفاق سلام بين كييف وموسكو بعد فشله الشهر الماضي في إقناع بوتين بقبول وقف إطلاق نار مؤقت. وقد أثار قرار الولايات المتحدة بوقف نقل صواريخ باتريوت الاعتراضية وأسلحة أخرى مخصصة لأوكرانيا مخاوف لدى المسؤولين الأوكرانيين بشأن قدرتهم على الصمود في وجه الهجمات الجوية الروسية المتصاعدة في حرب يغلب عليها الجمود الميداني.