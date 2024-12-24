عواصف ثلجية تشل أجزاء من كرواتيا والبوسنة والهرسك

تسببت العواصف الثلجية الشتوية في شل حركة المرور في كرواتيا، حيث أغلقت طريقا سريعا رئيسيا يؤدي إلى الساحل، وفقا لما ذكرته جمعية السيارات الكرواتية اليوم الثلاثاء.

كما تم إغلاق عشرة طرق رئيسية أخرى في البلاد، بحسب ما أفادت به الجمعية. وأغلقت بعض الطرق أمام الشاحنات الكبيرة والحافلات ذات الطابقين والبيوت المتنقلة(الكرافانات).

وفي البوسنة والهرسك، أغلقت سبع طرق رئيسية في الجبال بسبب تساقط الثلوج الكثيف، وفقا لما ذكرته جمعية السيارات البوسنية.

كما تسبب تساقط الثلوج والرياح العاتية في تلف خطوط الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى مشاكل في إمدادات الكهرباء منذ يوم الإثنين.

وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وأعيقت عمليات الإصلاح بسبب استمرار تساقط الثلوج والرياح العاتية والأشجار المتساقطة، حسبما أفادت شركة الكهرباء إليكتروبريفريدا بالبوسنة والهرسك.