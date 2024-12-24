إدخال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى بعد وعكة صحية

أُدخل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الذي واجه سلسلة مشاكل صحية في السابق، إلى مستشفى في واشنطن الاثنين نتيجة إصابته بالحمى، وفق ما أفاد مكتبه.

وقال أنجيل أورينا نائب رئيس موظفي مكتب كلينتون على منصة اكس "أُدخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورجتاون بعد ظهر اليوم لإجراء اختبارات والخضوع للمراقبة بعد إصابته بالحمى"، مضيفا أنه "في حالة معنوية جيدة".

وكان كلينتون البالغ 78 عاما قد أمضى خمسة ايام في المستشفى في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 بسبب مشاكل في الدم. وعام 2004 عندما كان في ال58 من عمره خضع لعملية جراحية في القلب، وبعد ستة أعوام تم زرع دعامات في شريانه التاجي.

ودفعت المخاوف الصحية بكلينتون إلى تغيير نمط حياته، بما في ذلك اتباع نظام غذائي نباتي. وآخر مرة تصدرت فيها صحة كلينتون العناوين كانت في نوفمبر عام 2022 عندما أصيب بكوفيد، لكنه قال حينها إن أعراضه كانت "خفيفة" معربا عن امتنانه "لتلقيه الطعم".

قاد كلينتون الولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من عام 1993 حتى 2001، وهو ثاني أصغر رئيس أمريكي على قيد الحياة بعد باراك أوباما البالغ 63 عاما، ويكبره جورج دبليو بوش والرئيس المنتخب دونالد ترامب بأشهر معدودة.