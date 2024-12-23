ارتفاع مصابي هجوم الدهس في ماغدبورغ إلى 235 شخصاً

أعلن الادعاء العام الألماني ارتفاعا في عدد المصابين الذين أصيبوا خلال هجوم الدهس الذي وقع في مدينة ماجدبورج يوم الجمعة الماضي.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في ماجدبورج اليوم الاثنين إن العدد وصل الآن إلى 235 مصابا، موضحا أن المصابين لا زالوا يسجلون أنفسهم في المستشفيات والعيادات الطبية.

وفي الوقت نفسه لم يستبعد المتحدث وجود تسجيلات مزدوجة.

وكانت تشير التقديرات من قبل إلى إصابة 200 شخص.

وبحسب بيانات المتحدث، لا يزال عدد القتلى عند خمسة.

وقُتل في الهجوم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات وأربع نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاما.