إيران تؤكد عدم الاتصال المباشر مع القيادة السورية الجديدة

أكدت إيران اليوم الاثنين دعمها سيادة سوريا بعد سقوط بشار الأسد إثر هجوم الفصائل المسلحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة السورية الجديدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي "موقفنا المبدئي حول سوريا في غاية الوضوح: المحافظة على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، على أن يقرر الشعب في سوريا مستقبله من دون تدخل أجنبي مدمر"، مضيفا أن سوريا يجب ألا تصبح "ملاذا آمنا للإرهاب".

في الثامن من ديسمبر دخل تحالف فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام وبدعم من أنقرة، دمشق وأعلن إسقاط الحكم بعد هجوم خاطف مكّنه من السيطرة على قسم كبير من البلاد خلال 11 يوما.

في المؤتمر الصحافي اليوم الإثنين، قال بقائي إن إيران "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا، وذلك غداة لقاء بين القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق.