الخطوط الجوية الماليزية توقف تشغيل طائرة إيرباص جديدة

أوقفت الخطوط الجوية الماليزية تشغيل طائرتها الجديدة من طراز إيرباص إيه 330 نيو بعد أيام قليلة من رحلتها الأولى بسبب مشاكل فنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، وهي انتكاسة تشغيلية أخرى للناقل الوطني.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" عن الرئيس التنفيذي إزهام إسماعيل قوله: "السبب الجذري يأتي من المصنع وهو يؤثر على سمعة وعلامة الخطوط الجوية الماليزية".

"السلامة هي الأهم. لن أخاطر بأي شيء يتعلق بالسلامة."

وأضاف إسماعيل أن العيوب الفنية في الطائرة الجديدة "غير مقبولة"، مضيفا: "بالنسبة لي، هذا أمر محرج".

وقالت الصحيفة إن الرحلة الافتتاحية للطائرة من كوالالمبور إلى ملبورن في 19 ديسمبر شابتها مشكلات فنية.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من الخطوط الجوية الماليزية.

واجهت شركة الطيران العديد من النكسات هذا العام، مع تقليص المسارات ومشاكل القوى العاملة.

وفي عام 2022، وافقت على شراء 20 طائرة إيرباص A330neo لتحديث أسطولها من الطائرات عريضة البدن.

تعتبر طائرة A330neo، التي تعمل بمحركات رولز رويس ترينت 7000، أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وقال إزهام لصحيفة "نيو ستريتس تايمز": "نحن بحاجة إلى أن تقوم شركتا إيرباص ورولز رويس بالتحقيق في السبب الجذري لهذه المشاكل في الطائرة الجديدة".

وقالت شركة رولز رويس للصحيفة إنها عثرت على مكون معيب، في حين قالت شركة إيرباص إنها مستعدة لمساعدة الخطوط الجوية الماليزية.