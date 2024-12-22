ألمانيا: دوافع المتهم في واقعة الدهس بماغدبورغ لا تزال ضبابية

ذكر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، أن دوافع المتهم في واقعة الدهس بمدينة ماجدبورج لا تزال ضبابية.

وفي المقابل أكد مونش في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" أنه على الرغم من طبيعة الجريمة.

وأشار مونش إلى أن المدعي العام الاتحادي لم يعلن بشكل قاطع تصنيف الواقعة، مضيفا أن المشتبه به لديه موقف معادٍ للإسلام، كما كان مهتما بمنصات يمينية متطرفة.

وفي المقابل، ذكر مونش أنه ليس من الممكن اليوم القول بشكل قاطع إن الجريمة كانت ذات دوافع سياسية.

واندفع الرجل بسيارة وسط حشد في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ مساء أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة بالغين وطفل آخر، وإصابة 200 شخص آخرين.