كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في المدار

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية نجحت في وضع قمرها الصناعي التجسسي الثالث في مداره بعد إطلاقه من مركز فضائي أمريكي يوم السبت.

وذكرت الوزارة أن صاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي انطلق بشكل طبيعي في الساعة 8:34 مساءً (بتوقيت كوريا) من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا كما هو مخطط له، وأرسل القمر الصناعي للاستطلاع إلى مداره في الساعة 9:24 مساءً.

وأضافت أن القمر الصناعي الذي تم إطلاقه نجح في الاتصال بمحطة أرضية خارجية في الساعة 11:30 مساءً، في خطوة تشير إلى أنه يعمل بشكل طبيعي.

ويعد القمر الصناعي العسكري هو الثالث الذي تطلقه كوريا الجنوبية في إطار خطتها لإطلاق خمسة أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025.

وكانت كوريا الجنوبية تعتمد في السابق إلى حد كبير على صور الأقمار الصناعية التي تقدمها الولايات المتحدة.