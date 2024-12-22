بحوزتهما حرباء حية .. اعتقال شخصين بتهمة التخطيط لـ"عمليات سحر" ضد رئيس أفريقي

أعلنت الشرطة الزامبية، يوم الجمعة، عن اعتقال رجلين بتهمة “الشعوذة” بعد الاشتباه في محاولتهما استخدام السحر لإلحاق الأذى برئيس البلاد هاكيندي هيشيليما.

وقال المتحدث باسم الشرطة، راي هامونغا، في بيان، إن المشتبه بهما ضبطا وبحوزتهما مجموعة من “الأدوات السحرية”، بما في ذلك حرباء حية، ويعتقد أنهما “يمارسان الشعوذة”، مضيفا أن “مهمتهما المفترضة كانت استخدام السحر لإلحاق الأذى بالرئيس”، وفقا لفرانس برس.

وأضاف أن المواطن الموزمبيقي جاستن مابوليسي كاندوندي (42 عاما) ورئيس قرية زامبيا ليونارد فيري (43 عاما) ألقي القبض عليهما في العاصمة لوساكا.

وذكرت السلطات الزامبية، بعد إجراء “تحقيق أولي”، أن المشتبه بهما في قضية الشعوذة تم تجنيدهما من قبل شقيق إيمانويل جاي باندا، النائب المعارض الذي يواجه اتهامات بـ”السرقة المشددة”، و”محاولة القتل”، و”الهروب من العدالة”.

وأكدت الشرطة أن الرجلين سيمثلان أمام المحكمة قريبا.