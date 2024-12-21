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العالم

الادعاء الألماني: لا نعرف بعد ما إذا كان هجوم ماغدبورغ هجوما إرهابيا

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وكالات

أفادت سلطات التحقيق في مدينة ماجدبورج الألمانية بأنها لم تصنف هجوم الدهس الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في المدينة، حتى الآن على أنه هجوم إرهابي.

وقال المدعي العام الأول في ماجدبورج، هوست فالتر نوبنس، مساء اليوم السبت:" لا نعرف بعد ما إذا كان هذا هجوما إرهابيا".

وفي إجابته على سؤال من صحفي حول ما إذا كان ينظر إلى الجريمة باعتبارها هجوما أم حادث دهس عشوائي، رد نوبنس بسؤال:" ما الفرق بين الهجوم وحادث الدهس العشوائي من وجهة نظرك؟ يمكنك أن تستخدم كلا المصطلحين".

وتابع نوبنس: "يجب علينا أن نواصل التحقيق"، وذكر أنه يجب بجانب ذلك أن يتم تحليل وسائط بيانات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة طرفية. واختتم تصريحاته بالإعراب عن أمله في أن تعرف سلطات التحقيق في نهاية المطاف " ما الذي دفعه لارتكاب هذا الفعل".