أصدر المجلس الوطني لقادة الشرطة في المملكة المتحدة دليل المعتقدات الوطني، بهدف تقديم توجيهات عملية ودعم لعمل الشرطة في التعامل مع المجتمعات ذات المعتقدات المتنوعة في بريطانيا. وألزم الدليل ضباط الشرطة بقائمة طويلة من الشروط التي تنطوي على ممارسات يتوجب اتباعها عند التعامل مع المسلمين.





وأشار أحدث تقرير إلى أن التوجيهات الرسمية المتعلقة بأديان ومعتقدات أخرى أتت مقتضبة للغاية في الدليل، مقارنة بالدليل المفصل والمطول الخاص بكيفية التعامل مع المسلمين والذين يشكلون 6.5% من سكان المملكة المتحدة.

ووجه الدليل الضباط وعند زيارة منزل مسلم أو مسجد، بضرورة ارتداء ملابس محتشمة وخلع الأحذية أو تغطيتها، والالتزام بالهدوء والاحترام، وتجنب اصطحاب الكلاب، ومراعاة التقاليد الثقافية، وتجنب مقاطعة المسلمين أثناء الصلاة، والامتناع عن دخول الأجزاء المخصصة لجنس واحد داخل المبنى.

وشدد الدليل على ضرورة أخذ العوامل الثقافية بعين الاعتبار عند التعامل مع المسلمين رجالاً ونساءاً، مشيراً إلى أن من الأنسب وفي بعض الحالات تولي شخص من الجنس نفسه التعامل مع الفرد المسلم. ولفت دليل المجلس الوطني لقادة الشرطة في المملكة المتحدة، إلى أنه وفي حال كان الطبيب الشرعي رجلاً وكان عليه إجراء تشريح لجثة امرأة مسلمة، فينبغي السماح لأحد أفراد أسرتها من الذكور بالحضور.

وأثار الدليل الصادر جدلاً واسعاً في المجتمع البريطاني، انتقد عضو البرلمان، نايجل فاراج، بشدة التوجيهات، واصفاً الأمر بالمشين ودليل آخر على وجود ازدواجية في عمل الشرطة، مشدداً على ضرورة عدم إذعان الشرطة لما أسماها ثقافات متحيزة جنسياً عفا عليها الزمن. وأضاف فاراج: "لو كانت الشرطة تؤمن حقاً بالمساواة أمام القانون، لقام المجلس الوطني لقادة الشرطة بإبطال هذا الأمر فوراً، ولتمت إقالة المسؤولين عنه".

بدوره، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، ما أسماها السياسات التي تجعل المملكة المتحدة أقل أماناً. وأضاف في تصريحات لصحيفة التلغراف: "هذا هو بالضبط نوع التوجيه الذي يضر بالشرطة.. يجب على الشرطة أن تعامل الجميع بنفس الطريقة، غض النظر عن عقيدتهم أو لون بشرتهم، وأي وثيقة تخبر الضباط بخلاف ذلك هي خطأ واضح".

في المقابل، أكد ناطق باسم المجلس الوطني لقادة الشرطة في بيان نقلته صحيفة "ذا بوست"، أن جهاز الشرطة يعمل ضمن مجتمعات تزداد تنوعاً، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعد بمثابة أداة عملية لمساعدة الضباط والموظفين على فهم المجتمعات المختلفة والتفاعل معها بفعالية، فضلاً عن أن الاعتبارات الدينية والثقافية لا تعلو فوق القانون ولا تلغي الواجبات التشغيلية لضباط الشرطة، على حد قوله.

وأوضح أن نموذج الشرطي القائم يعتمد على الثقة، مشيراً إلى أن بناء علاقات مع مختلف المجتمعات يعد ممارسة شرطية جيدة، باعتبار أنه يزيد من احتمالية إبلاغ الأفراد عن الجرائم، أو التعاون في التحقيقات، أو طلب المساعدة عند الحاجة.