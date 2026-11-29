







ارتفعت حصيلة وفيات تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 6025 وفاة، مقابل 12254 إصابة مؤكدة في ثمانية أقاليم وفق بيانات حكومية صدرت أمس، وسط انتشار للمرض يفوق جهود الاحتواء.

وتعد الموجة السابعة عشرة، المعلنة في 15 مايو الماضي، الأسوأ في تاريخ البلاد، وتسببها سلالة "بونديبوجيو" التي تفتقر إلى لقاح أو علاج معتمد، ولا يفوقها حجما سوى تفشي الفيروس بغرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أصاب أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفا.

وينتشر المرض ويتسبب بالوفاة بوتيرة أسرع بمرتين بحسب البيانات الرسمية، فيما يعزو خبراء الصحة عقبات الاحتواء إلى النقص المزمن في التمويل وانعدام الأمن وضعف الثقة بالمرافق الصحية.

وبلغت نسبة الوفيات في الموجة الحالية 49% نتيجة تأخر وصول المرضى للمنشآت الصحية أو تجنبها، بينما أظهرت بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وقوع أكثر من 60% من الوفيات خارج مراكز العلاج، ما يفاقم مخاطر انتقال العدوى لغياب العزل السليم.

ورجح تحليل أجرته وكالة أنباء "رويترز" لصور الأقمار الصناعية أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية في اثنتين من أكثر المناطق تضررا بالبلاد.