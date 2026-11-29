أعلنت أوكرانيا أمس السبت، أنها ستفرض قيودا على وسائل الإعلام تمنعها من نشر تفاصيل حول تأثير الضربات الروسية على البنى التحتية الحيوية في البلاد، في وقت تكثف فيه موسكو قصفها مع اقتراب فصل الشتاء.

وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يطلب فيه من حكومته "اتخاذ تدابير عاجلة لحظر تغطية وسائل الإعلام لأي معلومات تتعلق بالآثار المترتبة عن الدمار أو الجداول الزمنية لإصلاح مرافق البنية التحتية الحيوية".

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022، طبقت الدولتان المتحاربتان درجات متفاوتة من الرقابة العسكرية.

وكانت أوكرانيا تحض وسائل الإعلام باستمرار على عدم نشر معلومات حول الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية أو أماكن وقوعها، معتبرة أن ذلك يساعد الجيش الروسي في هجماته المستقبلية.

من جانبها، فرضت روسيا قيودا مماثلة، كما جرّمت أشكالا واسعة من التغطية الإعلامية والتعليقات العامة حول الحرب، بما في ذلك حظر وصف الهجوم بـ"الغزو".

والأسبوع الماضي، طرح مشرعون روس مشاريع قوانين وصفها "معهد دراسة الحرب" بأنها تهدف إلى "حظر التقارير المستقلة وغير المصرح بها حول تداعيات الضربات الأوكرانية"، كما أنها تتضمن عقوبات تصل إلى الغرامة أو السجن في حال المخالفة.

ونص مرسوم زيلينسكي أيضا على منع نشر معلومات تتعلق بإجراءات الحماية في المواقع الحيوية.

وأشار المرسوم إلى أن هذه التدابير طُرحت خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الشهر الماضي.

ولم يوضح المرسوم الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، أقر دميترو ليتفين، مستشار الرئيس زيلينسكي، السبت، بأن تطبيق هذه القيود سيكون "أمرا معقدا، نظرا لأن جزءا كبيرا من هذه المنشورات يصدر عن قنوات مجهولة على تطبيق تلغرام".

وشنت روسيا سلسلة من الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ومرافق حيوية أخرى مثل الجسور.

وتسببت هذه الضربات بانقطاعات واسعة النطاق في إمدادات التدفئة والكهرباء والمياه.

وتسود مخاوف كبيرة في أوكرانيا من أن يكون هذا الشتاء هو الأصعب منذ اندلاع الحرب التي تقترب الآن من عامها الخامس.