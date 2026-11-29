يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم غد الاثنين بتهمة الإشراف على حملة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء في إطار حملاته الصارمة لمكافحة المخدرات، والتي يقول المدعون إنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ويُعد بدء المحاكمة علامة فارقة مهمة لهذه المحكمة التي تأسست منذ 24 عامًا، وسيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على محاكمة قادة سياسيين وطنيين على جرائم مزعومة ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم. وتأتي هذه المحاكمة في الوقت الذي لا تزال فيه المحكمة تصدر مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدور كل منهما في الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة.

ويدفع محامو دفاع دوتيرتي بأن العشرات من جرائم القتل المزعومة التي يتهم بتنظيمها لا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وحذروا من أن الحالة الصحية الهشة لموكّلهم البالغ من العمر 81 عامًا تمنعه من المشاركة الكاملة في المحاكمة.

بالنسبة لأقارب ضحايا ما يُسمى بـ"الحرب على المخدرات"، فإن هذه هي فرصتهم للسعي إلى تحقيق العدالة لأحبائهم.

تبدأ محاكمة دوتيرتي في الوقت الذي تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا غير مسبوقة من واشنطن، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عقابية على كبار الموظفين بشكل فردي وعلى المؤسسة ككل في ما تصفه بأنه جهد لتفكيك المحكمة "لبنة لبنة".

وفي وقت سابق من هذا العام، أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بالمثول أمام المحكمة، قائلين إن هناك "أسبابًا وجيهة للاعتقاد" بأنه مسؤول، بصفته شريكًا غير مباشر في الجريمة، عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والشروع في القتل، والتي ارتُكبت خلال حملة مكافحة المخدرات في الفترة من نوفمبر 2011 إلى مارس 2019.

وإجمالاً، تضم قائمة التهم 84 جريمة قتل ومحاولتي قتل، لكن النيابة العامة تضيف أن هذه الأرقام ليست سوى عينة من عدد قتلى أكبر بكثير. وتتباين التقديرات بشأن عدد القتلى في حملة القمع التي جرت خلال فترة رئاسة دوتيرتي، حيث تتراوح بين أكثر من 6 آلاف قتيل وفقا لتقارير الشرطة الوطنية، وصولًا إلى 30 ألف قتيل وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.

وعندما تبدأ محاكمته يوم الاثنين، سيُسأل دوتيرتي عما إذا كان يفهم التهم الموجهة إليه وعن رغبته في الإدلاء ببيان. ويخطط المدعون العامون لاستدعاء ما بين 70 و100 شاهد، قد يدلي العديد منهم بشهاداتهم في ظل تدابير حماية لحجب هوياتهم.

وقد تستغرق المحاكمة شهورًا أو أكثر من عام حتى تكتمل. وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة قصوى بالسجن المؤبد.

ويرفض محامو دوتيرتي التهم الموجهة إليه، قائلين إنه غير قادر على الدفاع عن نفسه.