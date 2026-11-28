

تجددت الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية، السبت، مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في ألبانيا، وتظاهرات في مدن فرنسية، فيما تستعد نقابات عمالية في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا لتنظيم سلسلة من الإضرابات خلال ديسمبر المقبل، يهدد بعضها بإرباك حركة النقل والسفر مع اقتراب عطلات نهاية العام.

وفي العاصمة الألبانية تيرانا، اندلعت اشتباكات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء إدي راما، خلال احتجاجات قادها الطلاب، بالتزامن مع الذكرى الـ114 لاستقلال البلاد. وأفادت وكالة «رويترز» بأن متظاهرين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، ومنعت محتجين من الوصول إلى مقر رئيس الوزراء.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، بدأت موجة الاحتجاجات أواخر مايو الماضي، اعتراضاً على مشروع سياحي ضخم على الساحل الجنوبي للبلاد، يرتبط بشركة استثمارية أسسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تتسع رقعتها في سبتمبر، مع خروج الطلاب للمطالبة بتحسين التعليم والظروف المعيشية، وصولاً إلى المطالبة باستقالة راما.

وفي فرنسا، تتواصل الاحتجاجات للسبت السابع على التوالي، وسط دعوات أطلقتها نقابات ومنظمات طلابية وجمعيات نسوية وحركة «السترات الصفراء» للتظاهر ضد العنف بحق النساء وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، توقعت شرطة باريس مشاركة نحو 40 ألف شخص في تظاهرتين بالعاصمة، فيما تشمل الدعوات مدناً أخرى، أبرزها ليون ومرسيليا وليل.

ويأتي استمرار الحراك على وقع تصاعد الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، رغم تراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما بلغت مئات الآلاف في 17 أكتوبر الماضي، وفق الوكالة.

كما دعت ثماني منظمات نقابية فرنسية إلى يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات في الأول من ديسمبر، للمطالبة بتحسين أجور العاملين في القطاع العام.

وفي إيطاليا، أفادت صحيفة «كوتيديانو ناسيونالي»، الجمعة، بأن البلاد تستعد لإضراب عام لمدة 24 ساعة في الرابع من ديسمبر، يشمل قطاعات عامة وخاصة، أبرزها التعليم والصحة والنقل، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، وتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة، ووقف إعادة التسلح.

وفي سويسرا، أعلنت نقابتان في كانتون فو، الجمعة، تنظيم إضرابات وتظاهرات يومي 2 و8 ديسمبر، احتجاجاً على إجراءات التقشف، بالتزامن مع بدء المناقشات البرلمانية بشأن الموازنة.

وعلى صعيد حركة السفر خلال موسم الأعياد، أفادت «فرانس برس»، السبت، بأن نقابتين في مجموعة «مطارات باريس»، التي تتولى تشغيل مطاري شارل ديغول وأورلي، قدمتا إشعاراً بإضراب يمتد من 17 إلى 20 ديسمبر.

وتطالب النقابتان بزيادة بدل التنقل بنسبة 20 %، ومنح الموظفين علاوة وقود بقيمة ألف يورو، وشغل الوظائف الشاغرة، محمِّلتين إدارة المجموعة مسؤولية تعثر المفاوضات.

ويتزامن الإضراب المحتمل في مطارات باريس مع إضرابين مقررين لسائقي مترو لندن يومي 17 و19 ديسمبر، يستمر كل منهما 24 ساعة، على خلفية خلاف بشأن نظام العمل، وفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

كما تستعد إيطاليا لإضرابات في قطاعات النقل الجوي والسكك الحديدية وسيارات الأجرة خلال النصف الثاني من ديسمبر، في واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بحركة المسافرين.