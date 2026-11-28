

يتوجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في انتخابات عامة مبكرة تضع مستقبل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على المحك، بعد أكثر من ثماني سنوات في السلطة، وسط تقدم اليمين في معظم استطلاعات الرأي، واحتمال وصول حزب «فوكس» اليميني المتطرف إلى الحكومة عبر تحالف مع حزب الشعب المحافظ.

وفيما يراهن سانشيز على تعبئة الناخبين اليساريين لقلب التوقعات والاحتفاظ بالسلطة، يسعى زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونييث فيخو، إلى تفادي تكرار سيناريو انتخابات 2023، حين تصدر حزبه النتائج، لكنه أخفق في حشد أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.

ووفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء، يحق لنحو 38.7 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات، بينهم نحو 2.77 مليون يقيمون خارج البلاد، لاختيار 350 عضواً في مجلس النواب و209 أعضاء في مجلس الشيوخ بالاقتراع المباشر.

وأظهر متوسط استطلاعات الرأي، الذي أوردته صحيفة «إل باييس»، الخميس، استناداً إلى آخر الاستطلاعات المنشورة قبل دخول حظر نشرها حيز التنفيذ، تقدم حزب الشعب بنسبة 31.4 %، مقابل 29.1 % للحزب الاشتراكي و17.9 % لحزب «فوكس»، بزعامة سانتياغو أباسكال. وأشارت الصحيفة إلى تقلص الفارق بين حزب الشعب والاشتراكيين خلال الحملة الانتخابية، من نحو ست نقاط مئوية إلى ما يزيد قليلاً على نقطتين.

في المقابل، أظهر استطلاع المركز الحكومي للبحوث الاجتماعية، المنشور في 23 نوفمبر، تصدر الاشتراكيين بنسبة 34.4 %، مقابل 24.7 % لحزب الشعب و15.6 % لفوكس، في تقديرات تخالف اتجاه معظم الاستطلاعات الأخرى.

وبحسب تحليل نشرته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، الجمعة، لا يزال نحو 50 مقعداً في مجلس النواب محل منافسة مفتوحة، وفق التقديرات الانتخابية، إذ يمكن لبضعة آلاف، أو حتى مئات الأصوات في بعض الدوائر، أن تغير توزيع المقاعد وموازين القوى بين اليمين واليسار.

وفي ختام حملته الانتخابية في مدريد، الجمعة، أعرب سانشيز عن ثقته بإمكانية تجديد ولايته، داعياً أنصاره إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع، ومؤكداً أن حشد أغلبية تقدمية في البرلمان بات في المتناول، وفق وكالة «إفي».

وفي إشبيلية، أكد زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونييث فيخو، ثقته بأن حزبه لن يكتفي هذه المرة بالفوز في الانتخابات، بل سينجح أيضاً في تشكيل الحكومة، موجهاً نداءً إلى الناخبين المترددين والذين اعتادوا التصويت لليسار.

أما زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال، الذي اختتم حملته في فالنسيا، فدعا أنصاره إلى التصويت بكثافة، محذراً من التعامل مع نتيجة الانتخابات باعتبارها محسومة.

ويعول سانشيز على دعم قوى سياسية أخرى، بينها تحالف «الجبهة العريضة»، الذي تخوض الانتخابات باسمه رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، إلى جانب أحزاب إقليمية، فيما يخوض حزب «بوديموس»، بمرشحته إيريني مونتيرو، الانتخابات بصورة منفصلة عن الجبهة.

وأشارت وكالة «إفي» إلى أن انقسام القوى السياسية الواقعة إلى يسار الحزب الاشتراكي قد يؤثر في تمثيلها البرلماني، مقارنة بانتخابات 2023، حين خاضت قوى «سومار» و«بوديموس» الانتخابات معاً وحصلت على 31 مقعداً.

وجاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في الخامس من أكتوبر، بعد ثلاثة أيام من إخفاق الحكومة في تمرير مرسومين يتعلقان بالسكن، إثر انضمام حزب «جونتس» الانفصالي الكتالوني إلى حزب الشعب وفوكس في التصويت ضدهما.

وبحسب وكالة «إفي»، تصدرت أزمة السكن وارتفاع تكاليفه قضايا الحملة الانتخابية، إلى جانب الفساد والهجرة وسلامة السكك الحديدية.

ولا يضمن تصدر أي حزب نتائج الانتخابات وصوله إلى السلطة، إذ يتطلب تنصيب رئيس الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة، البالغة 176 صوتاً في مجلس النواب، في الجولة الأولى من التصويت، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية تُجرى بعد 48 ساعة.

ودخلت إسبانيا، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، عقب انتهاء حملة استمرت 15 يوماً، على أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من التاسعة صباح الأحد حتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما تقرر عقد الجلسات التأسيسية للبرلمان الجديد في 23 ديسمبر المقبل.