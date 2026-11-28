حظيت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي لألمانيا منذ عام 2022 بإشادة واسعة باعتبارها قصة نجاح على صعيد الأمن الأوروبي. وتطمح ألمانيا، وفق ما أعلنته برلين، إلى أن تصبح أكبر قوة برية في أوروبا، مع استهداف رفع الموازنة الأساسية للدفاع إلى 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029. ومن أجل دعم هذه الجهود، بدأت ألمانيا إصلاحات أولية لمنظومة المشتريات العسكرية، شملت خططاW لإصلاح وكالتها الدفاعية، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق التحول الاستراتيجي والثقافي اللازم لبلوغ طموحاتها.

وترى ماريون ميسمر، مديرة برنامج الأمن الدولي بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، أن القيادات السياسية والعسكرية في ألمانيا تفتقر إلى فهم كامل لمفهوم الردع وطبيعة الصراعات المستقبلية ومتطلباتها العسكرية، ما يهدد بإهدار زيادة الإنفاق الدفاعي، وتقويض الدعم الشعبي لإعادة التسلح، وإرباك الصناعات الدفاعية.

وتقول ميسمر، في تحليل نشره معهد "تشاتام هاوس"، إن هذا التحدي مسألة معقدة، ويأتي في وقت تشهد فيه الساحة تحولات تكنولوجية وسياسية واستراتيجية عميقةK غير أن ألمانيا تمتلك موارد مهمة يمكنها الاستفادة منها لمواجهة هذه التحديات.

وعلى غرار العديد من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قامت ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية بتحديث وثائقها الاستراتيجية المتعلقة بالأمن والدفاع. وللوهلة الأولى، تبدو هذه الوثائق مماثلة لتلك الموجودة لدى دول أخرى في الحلف، لكن ألمانيا لا تزال تواجه صعوبة في ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى خطوات عملية.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض الوثائق، ومنها الاستراتيجية العسكرية للبوندسفير (القوات المسلحة الألمانية) الصادرة عام 2026، قد أُعدت لأول مرة، في حين تمتلك دول أخرى في الناتو خططا واضحة لتنفيذ استراتيجياتها، ولا تزال ألمانيا تعمل على وضع خططها من البداية.

والأكثر من ذلك هو أن عمليات شراء الأسلحة والمعدات العسكرية سبقت في بعض الحالات وضع الاستراتيجية. ويمكن تفهم ذلك جزئياً، إذ لم يكن بإمكان ألمانيا الانتظار حتى عام 2026 لاقتناء أنظمة جديدة، في ظل التغيرات التي طرأت على البيئة الأمنية، ولكن يبدو أن هذا الأمر أعاق أيضا إصلاح منظومة المشتريات الدفاعية، وبعث رسائل متضاربة إلى قطاع الصناعات الدفاعية، وأدى إلى إبرام بعض العقود التقليدية التي تفتقر إلى التنسيق والترابط.

ومن أمثلة ذلك إجراء تعديلات على عقد بعد إبرامه لشراء كمية كبيرة من المركبات المدرعة طراز "بوكسر"، وإضافة إلى ذلك، تم إعطاء أولوية لأنماط المشتريات العسكرية التقليدية، حيث اتجهت الطلبات إلى المعدات الكبيرة والتقليدية، مثل الفرقاطات والمروحيات والمركبات المدرعة.

وترى ميسمر، وهي خبيرة في قضايا الحد من التسلح، وسياسات الأسلحة النووية، والعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، أن لهذه المعدات أهمية كبيرة، ويحتاج الجيش الألماني المزيد منها، غير أن أداء البوندسفير يبدو ضعيفاً، مقارنة بجيوش دول الناتو الأخرى فيما يتعلق بالطلبيات الخاصة بالأنظمة غير المأهولة والبنية التحتية الرقمية الداعمة للعمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، تواجه برلين صعوبة في التكيف مع وتيرة التغير التكنولوجي في الحروب وتأثير ذلك على مفهوم الردع، إذ بدأت بعض القدرات العسكرية التقليدية المتقدمة، مثل الضربات الدقيقة بعيدة المدى، تؤدي بعض المهام التي كانت تندرج تقليديا ضمن مهام الردع النووي.

وتشير الخبيرة ميسمر إلى أن الدور التقليدي للجيوش غير النووية اقتصر على الدفاع، وليس ردع العدوان أو خوض المعارك بهدف تحقيق النصر، ويؤدي غياب الفهم الواضح لما ينبغي ردعه وطبيعة المواجهات العسكرية المتوقعة إلى إعاقة عملية صنع القرار الألماني فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية.

كما ترى أنه يتعين إجراء هذه المناقشات على نطاق واسع بين القيادات السياسية والعسكرية الألمانية، والتوصل لفهم مشترك لما تعلمته روسيا من حرب أوكرانيا، وكيف توظف هذه الدروس في تفكيرها بشأن احتمال اندلاع حرب مع الناتو، فضلاً عن تحديد أوجه القصور في القدرات العسكرية لدى ألمانيا ودول الحلف الأخرى.

وبحسب ميسمر، من العوامل السياسية الإضافية التي يتعين على ألمانيا التعامل معها كيفية تحديد دورها القيادي الجديد في مجال الأمن الأوروبي، في ضوء علاقاتها مع الدول المجاورة.. فلا يزال حلفاء مثل بولندا يشعرون بعدم الارتياح إزاء فكرة تولي ألمانيا قيادة الجهود الأمنية في أوروبا.

وتشير ميسمر إلى أن إصلاحات منظومة المشتريات الدفاعية في ألمانيا قد حظيت باهتمام واسع في الكتابات والدراسات، لكن من الممكن تحقيق تحسن بسيط وغير مكلف من خلال التزام الحكومة بدرجة أكبر من الانضباط والوضوح في نشر قائمة بأولويات المشتريات العسكرية. وسوف يؤدي دور ألمانيا القيادي في نشر قوات الناتو على الجبهة الأمامية، ومشاركتها في التدريبات العسكرية المشتركة في منطقة البلطيق وعلى الجناح الشرقي للحلف، دورا مهما في هذا السياق.

وترى الخبيرة ميسمر أنه من أجل كسب تأييد مواطنيها، تحتاج الحكومة الألمانية إلى تطوير خطاب متماسك ومستمر بشأن المخاطر التي تواجهها البلاد من جانب روسيا، والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن ألمانيا، وصون ديمقراطيتها قوية وحرة.