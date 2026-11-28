

أعلنت روسيا، السبت، إسقاط 1246 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، فيما أعلنت كييف تعرض منطقة زابوريجيا لهجمات بأكثر من 700 مسيّرة روسية خلال 24 ساعة، في تصعيد عسكري يتزامن مع تأكيد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن العملية العسكرية التي نفذتها بلاده في ليبيا تمت دون تنسيق مسبق مع الشركاء الأوروبيين، بعدما حذرت إيطاليا من امتداد الحرب إلى البحر المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت المسيّرات الأوكرانية فوق مناطق عدة، بينها منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وبحسب رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اتجهت 462 مسيّرة نحو منطقة العاصمة الروسية خلال ثماني ساعات، أسقطت الدفاعات الجوية معظمها على مسافات بعيدة، فيما دُمرت 123 مسيّرة عند اقترابها من موسكو، دون تقديم تفاصيل بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استهداف منشآت للبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل في أوكرانيا، شملت محطة كهرباء فرعية في مقاطعة كييف، وخزان وقود في مقاطعة أوديسا، وأربع قاطرات للسكك الحديدية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وجيتومير وخاركيف. كما أعلنت الوزارة استهداف سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات ذات طابع عسكري إلى أوكرانيا.

وعلى الجبهات البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحراز تقدم وتحسين مواقع قواتها على عدد من محاور القتال، بينها دونيتسك وخاركيف وسومي وزابوريجيا، مشيرة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية.

وفي وقت تتصاعد فيه الهجمات المتبادلة، كشف زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن مضمون اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، تناول العملية العسكرية الأوكرانية في ليبيا. ونقلت وكالة «رويترز» عن زيلينسكي قوله، في منشور على منصة «إكس»: «ناقشنا القضايا التي نواجهها حالياً، ومن المهم أن نتفهم بعضنا البعض»، مضيفاً: «أكدت أن العملية الأخيرة في ليبيا تمت دون تنسيق مسبق مع شركائنا الأوروبيين». وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب تحذير ميلوني، من السماح بامتداد الحرب مع روسيا إلى البحر المتوسط.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن زوارقها المسيّرة أغرقت السفينة الحربية الروسية «ميركوري» في قاعدة بحرية في بنغازي، وأصابت سفينة شحن روسية قبالة الساحل الليبي، قالت كييف إنها كانت تُستخدم لنقل الأسلحة، مؤكدة أن عمليتها استهدفت الجيش الروسي وليس ليبيا.

وعلى صعيد الدعم العسكري لكييف، قالت وزارة الدفاع التشيكية، السبت، إن تسع دول تسهم حالياً في مبادرة تزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية، دون الكشف عن أسماء الدول أو كميات الذخائر، مشيرة إلى أن التمويل خلال العام الجاري جاء مماثلاً للسنوات السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تراجع عدد الدول المساهمة في المبادرة من 18 إلى تسع دول، فيما تشير التوقعات التي أعلنها الرئيس التشيكي، بيتر بافل، في مايو الماضي، إلى بقاء حجم الشحنات عند مستويات العام الماضي. ووفقاً للوكالة، وفّرت المبادرة لأوكرانيا نحو 1.96 مليون قذيفة مدفعية العام الماضي، تمثل نحو 48% من إجمالي إمداداتها من ذخائر المدفعية.