نفى الجيش الأمريكي أمس الجمعة وجود أي مشكلات في أمن أنظمته المعلوماتية، عقب تقارير إعلامية أفادت بتعرض النظام السحابي للقوات الجوية للاختراق، في ما قد يشكل أحدث اختراق بارز للبنية التحتية الرقمية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة.

وردا على سؤال عما إذا كانت منصة "كلاود وان" التابعة للقوات الجوية تعرضت للقرصنة، لم ينف البنتاغون صراحة وقوع اختراق للنظام.

وبدلا من ذلك، قال مسؤول في وزارة الدفاع لفرانس برس في وقت متأخر الجمعة إن "أنظمة وزارة الحرب آمنة ومحمية ويديرها على مدار الساعة أفضل الخبراء والفرق في العالم. وسنواصل ضمان سير جميع العمليات والتطبيقات الحيوية لمهامنا".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع قال في وقت سابق الجمعة "لدواع تتعلق بسياسة وزارة الحرب وأمن العمليات، لا نعلق على وضع شبكاتنا".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، بأن المنصة السحابية تعرضت للاختراق، وأن الهجوم "ربما أدى إلى كشف معلومات عسكرية حساسة".

وكانت وكالة رويترز أول من أورد نبأ الاختراق في وقت سابق الجمعة.

ويأتي الهجوم الذي تحدثت عنه التقارير في أعقاب سلسلة من الأعطال الكبرى التي طالت البنية التحتية الرقمية للحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تعرضا أيضا لعمليات قرصنة في الأسابيع الأخيرة.

كما طالت هجمات مزوّدي خدمات لمؤسسات مالية أمريكية كبرى، بينها جي بي مورغان تشيس وفيزا وماستركارد.

وفي حالات أخرى، مثل العطل الكبير الذي أصاب خدمة "مايكروسوفت أوتلوك"، ومشكلة منفصلة في نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكية، ومشكلة أفادت تقارير بأنها طالت شبكة بالغة السرية تابعة لوكالة الأمن القومي في وقت سابق هذا الشهر، حرص المسؤولون على عزو الأعطال إلى أعمال صيانة أو خلل تقني، وليس إلى عمليات اختراق.

ولا تقتصر الهجمات والأعطال على الولايات المتحدة.

فقد أعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي في أكتوبر.

وتعرضت وكالة فرانس برس الخميس لهجوم إلكتروني اضطرها إلى وقف تشغيل أحد أنظمتها الرئيسية المخصصة للعملاء.