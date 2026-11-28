أعلن الجيش الأمريكي أمس الجمعة، أنه قام بتعطيل سفينة ترفع علم بالاو بعد أن حاول طاقمها كسر الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وأفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن طائرة أمريكية أطلقت "ذخائر دقيقة" الخميس على مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر" بعد محاولتها اختراق الحصار.

وأوضح البيان أنه "تم تعطيل نظام الدفع في السفينة في نهاية المطاف، بينما لم يلحق أي أذى بطاقمها المدني".

وأشار البيان إلى أن السفينة "باسيفيك آرتشر" كانت قد أبحرت من ميناء بندر عباس الإيراني الواقع على مضيق هرمز.

وأكدت سنتكوم أنها "تواصل تطبيق الحصار بشكل صارم"، وهو إجراء أسفر حتى الآن عن تعطيل ست سفن وتغيير مسار 158 سفينة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بفرض هذا الحصار في منتصف يوليو، عقب انهيار اتفاق قصير الأمد مع إيران.