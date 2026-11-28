أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت أن أوكرانيا أطلقت خلال الليل مئات المسيرات باتجاه منطقة موسكو تم إسقاط عدد منها.

وكتب سوبيانين على تلغرام "بين الساعة 23,00 في 27 نوفمبر والساعة 7,00 في 28 نوفمبر، توجهت 462 مسيّرة جوية إلى منطقة موسكو"، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها "في المحيط البعيد".

وتابع "جرى تدمير 123 مسيرة بالإجمال عند اقترابها من موسكو" بدون إضافة المزيد من التفاصيل ولا سيما بشأن ضحايا أو أضرار.

وصعدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة في الأشهر الأخيرة باستخدام مسيرات وصواريخ، فيما تقترب الحرب بينهما من إتمام عامها الخامس وسط تعثر المحادثات الرامية إلى وضع حد لها.