



بدأت أوغندا اختبار لقاح تجريبي مضاد لفيروس إيبولا، وفقا لما أعلن معهد للبحوث الطبية الجمعة، سعيا إلى احتواء أحدث موجة وبائية انطلقت من شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة.

ولا يتوافر راهنا أي لقاح أو دواء لسلالة بونديبوغيو التي تسببت منذ مايو الفائت بوفاة 5700 من مجمل المصابين بالعدوى البالغ 11 ألفا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتتركز معظم الوفيات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حين لم يُصَب بالفيروس في أوغندا سوى نحو 20 شخصا فارق اثنان منهم الحياة، رغم أن حدودا طويلة وسائبة تفصل بين البلدين. وقد أُعلِن عن القضاء على الوباء في أوغندا في أغسطس.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تجارب على لقاحين تجريبيين تبدأ الاثنين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بؤرة الوباء. وتستهدف هذه التجارب بالدرجة الأولى مُخالِطي المصابين والأشخاص الأكثر عرضة لخطر العدوى.

أما أوغندا المجاورة فكانت السبّاقة إلى الإعلان عن تجربة لقاح توصلت إليه مجموعة "موديرنا" الأميركية للصناعات الدوائية يستخدم تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، كما في لقاحات جائحة كوفيد.

ووصف بيان لمعهد أوغندا للبحوث المتعلقة بالفيروسات هذا اللقاح بأنه "أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى للقاح بتقنية الحمض الريبي المرسال في إفريقيا".

وتستهدف التجربة 224 متطوعا من الأصحّاء الذين تراوح أعمارهم بين سنة و65 سنة، لقياس قدرته المناعية المحتملة.

أما اللقاح الآخر الذي سيُختبَر الاثنين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فتوصّل إليه معهد "سيروم إينستيتيوت" الهندي وجامعة أوكسفورد، وهو من لقاحات ChAdOx1 القائمة على نواقل من الفيروسات الغدّية.

وقد وقّع تحالف اللقاحات الدولي "غافي" الذي يساعد البلدان المنخفضة الدخل على توفير لقاحات اتفاقا مع "سيروم إينستيتيوت" لشراء مليون ونصف مليون جرعة من اللقاح.

وأمل مدير الأمن الصحي العالمي في "غافي" إيمانويل كابوبيانكو في تصريح لوكالة فرانس برس في إنجاز التجارب "في النصف الأول من سنة 2027"، وربما حتى "في الربع الأول".