كشف تقرير تحليلي لموقع «بوليتيكو» أن تداعيات أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير عام 2021 ستظل حاضرة بقوة في صدارة المشهد السياسي والقانوني في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدفوعة بعودة الحزب الديمقراطي إلى السيطرة على الكونغرس، وتصاعد الدعاوى القضائية المستمرة، فضلاً عن تحركات بعض المتهمين الذين شملهم العفو الرئاسي للمطالبة بتعويضات مالية.

وأوضح الموقع أن عودة الديمقراطيين إلى الأغلبية في الكونغرس تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المساءلة السياسية؛ حيث شرعت لجان التحقيق في استقطاب مدعين عامين سابقين أقيلوا من وزارة العدل، ومنهم أولئك الذين قادوا ملفات تحقيقات السادس من يناير. ويستعد مجلس النواب لإحياء الذكرى السادسة للهجوم رسمياً للمرة الأولى منذ عام 2022، في حين يعتزم النائب الديمقراطي جو موريل، المرشح لرئاسة لجنة إدارة المجلس، نقل اللوحة التذكارية التي تكرّم ضباط الشرطة المدافعين عن الكابيتول من ممر جانبي في الطابق السفلي إلى موقع بارز للزوار. ويؤكد النائب جيمي راسكين أن هذه الخطوات تهدف إلى صون الحقيقة التاريخية والتصدي لمحاولات التقليل من خطورة الهجوم، مشدداً على ضرورة وقوف الحكومة إلى جانب رجال الشرطة وعائلاتهم لا إلى جانب المقتحمين، وهو ما يوافقه فيه النائب جيم ماكغفرن الذي دعا إلى دحض الروايات التحريفية حول تلك الأحداث.

وعلى الصعيد التشريعي، أشار «بوليتيكو» إلى أن المشرعين الديمقراطيين يدرسون سنّ قوانين تحظر على إدارة ترامب توجيه أي أموال من دافعي الضرائب لصالح المتهمين في أحداث السادس من يناير الذين أصدر ترامب عفواً شاملاً عن نحو 1500 منهم، بمن فيهم مدانون بالاعتداء على الشرطة. ورغم تراجع وزارة العدل عن خطط إنشاء صندوق لتعويض المتضررين مما وُصف بـ«تسييس القضاء»، يسعى الديمقراطيون لتثبيت هذا الحظر قانونياً لضمان عدم التراجع عنه، إلى جانب بحث إصدار قرارات تدين العفو الجماعي. وفي المقابل، قلل البيت الأبيض من شأن هذه التحركات؛ إذ اعتبرت المتحدثة باسمه أن الديمقراطيين يواصلون «هوسهم» بأحداث السادس من يناير بدلاً من التركيز على تحسين حياة الأمريكيين، في حين ردّ راسكين بأن ترامب وفريقه هم الأكثر هوساً بتلك القضية من خلال قرارات العفو ومساعي التعويض.

ولا تقتصر ارتدادات السادس من يناير على أروقة الكونغرس، إذ رصد التقرير سلسلة من المواجهات القضائية الحاسمة التي ستلاحق ترامب وحلفاءه؛ في مقدمتها مثول الرئيس الأمريكي نفسه للإدلاء بشهادته تحت القسم بحلول الثاني والعشرين من يناير المقبل، في إطار الدعوى القضائية التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بشأن طريقة مونتاج خطابه يوم الهجوم، بعد أن قابلت الهيئة الدعوى بإصدار مذكرات استدعاء لعشرات من المقربين منه. كما تترقب الأوساط القانونية جلسة مرافعات شفهية أمام محكمة الاستئناف في واشنطن خلال يناير حول معركة الحصانة المدنية لترامب في الدعاوى المرفوعة ضده من مشرعين وضباط شرطة، وهي قضية قد تمتد محاكمتها إلى منتصف عام 2028 بالتزامن مع ذروة السباق الرئاسي المقبل.

وفي سياق متصل، يمتد الاشتباك القانوني إلى المحكمة العليا ومحاكم الولايات؛ حيث يطالب المحامي جون إيستمان، أحد أبرز مهندسي محاولات قلب نتائج انتخابات 2020، المحكمة العليا بإلغاء قرار شطبه من نقابة المحامين في كاليفورنيا، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة دستورية كبرى مطلع عام 2027، بالتوازي مع معركة قضائية مماثلة يخوضها المسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك. وعلى مستوى الولايات، تكافح المدعية العامة الديمقراطية في أريزونا كريس مايز لإحياء الملاحقة الجنائية بحق أكثر من اثني عشر من حلفاء ترامب بعد تعثرها بسبب إجراءات قانونية، وهو مسار يشبه التحديات التي تواجه قضايا مماثلة في ولايتي نيفادا وويسكونسن بشأن قوائم الناخبين المزيفين.

وسلّط «بوليتيكو» الضوء على الإشكالات القانونية والأمنية الناجمة عن نطاق العفو الرئاسي الشامل؛ إذ تخوض المحاكم الفيدرالية جدلاً حول مدى شمول العفو لجرائم منفصلة اكتُشفت أثناء التحقيقات، مثل حيازة أسلحة أو سوء التعامل مع وثائق سرية، في وقت يواجه فيه عدد من المشمولين بالعفو اتهامات بارتكاب جرائم جديدة، من بينهم كليفلاند ميريديث الذي أوقف مجدداً بتهمة تهديد قضاة فيدراليين. وبالتوازي مع ذلك، رفع أكثر من مئة من المشاركين في اقتحام الكابيتول 19 دعوى قضائية موحدة في واشنطن للمطالبة بتعويضات مالية عن ظروف احتجازهم، في حين تنظر محكمة الاستئناف في مطالبات آخرين باسترداد الغرامات التي دفعوها لإصلاح أضرار الكابيتول. وتكتمل فصول هذا الملف في الربيع المقبل مع بدء محاكمة برايان كول، المتهم بزرع قنابل أنبوبية قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي عشية الهجوم، بعد أن تراجع محاموه عن اعترافاته السابقة بدعوى انتزاعها بالإكراه.