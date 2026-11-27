اشتعل أوار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل استهداف روسي لمنشآت الصناعة العسكرية والمراكز اللوجستية الأوكرانية، فيما دافعت كييف عن شنها هجمات على سفن روسية خارج منطقة القتال، نافية نيتها توسيع رقعة الحرب إلى ليبيا، بعد استهدافها سفينتين روسيتين قبالة بنغازي.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تنسق مع الدول التي قد تتأثر قبل شن هجمات على السفن الروسية في أجزاء أخرى من العالم. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تشن هجوماً قط دون التنسيق مع الشركاء الآخرين، مشيراً إلى وجود اتصالات دبلوماسية. وبرر زيلينسكي العمليات خارج منطقة القتال الفعلية، مشيراً إلى أنه عادل تماماً. واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمحاولة تقسيم البلاد من خلال مهاجمة الجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو. وقال إن العاصمة كييف تواجه شتاء قاسيا، وإن أوكرانيا ستدافع عن المدينة بكل الوسائل.

كما أشار زيلينسكي إن وصف ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه صديقه أمر غريب، ويشبه الإدلاء بنفس التعليق عن أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية. وفي ⁠مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية زيلينسكي إن لترامب الحرية فيما يقوله أو ينشره، لكن وصف بوتين بالصديق ‌أمر غريب، مضيفاً: "هذا يشبه ‌أن يقول أحدهم عن هتلر ‌خلال الحرب العالمية الثانية إنه صديق ‌عزيز.. لا، ‌إنه ليس صديقا".

بدوره، صرح وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، بأن بلاده لم تكن تسعى إلى توسيع رقعة الحرب مع روسيا لتصل إلى الشواطئ الليبية، تعليقاً على استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي. وأوضح سيبيها في منشور على منصة إكس، أنه أجرى اتصالا بنظيره الليبي الطاهر الباعور ليؤكد له أن أياً من تحركات أوكرانيا لم يكن موجها ضد ليبيا أو الشعب الليبي، بل استهدف فقط أهدافاً عسكرية روسية تخدم بشكل مباشر الحرب الروسية. وأضاف: "ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ليبيا أو أي دولة أخرى".

هجمات روسية

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت الصناعة والمراكز اللوجستية والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن الأهداف المستهدفة شملت المؤسسة الصناعية تيرموبلاست في بلدة ليتيتشيف بمقاطعة خميلنيتسكي، التي تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، ومصنع مبكا-أوكرانيا في مدينة زابوريجيا ، وهو المنتج والمورد للمنتجات الكهروتقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطتي كهرباء، واحدة في مدينة كريفي ريه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأخرى في مدينة جيتومير، تشغل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وقالت الوزارة إنها ‌قصفت سفينة ‌تحمل شحنة ‌عسكرية ‌في البحر الأسود. كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 318 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، تزامناً مع شن قواتها ضربات استهدفت إمدادات ومنشآت حيوية وعسكرية في أوكرانيا. وأوضحت الوزارة، أن الضربات طالت سفينة شحن عسكري جنوب غربي أوديسا، وأربع قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبتروفسك، ومحطتي كهرباء فرعيتين في كريفوي روغ وجيتومير، إضافة إلى منشأة تيرموبلاست لإنتاج المسيرات في خميلنيتسكي ومصنع إم بي كا إيه - أوكرانيا للمعدات الكهربائية في زابوروجيا.

انتهاك مجهول

إلى ذلك، قالت ​القوات المسلحة في لاتفيا في بيان، إن ​طائرة مسيرة مجهولة انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي للبلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، في أحدث انتهاك ⁠للمجال الجوي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأعلن الجيش إرسال طائرات مقاتلة تابعة ‌لحلف شمال الأطلسي وطائرة اعتراض مسيرة رداً على الواقعة، وإصدار ‌إنذار بانتهاك المجال الجوي لبلدية لودزا ‌الشرقية ثم رفعه بعد فترة ‌وجيزة. وأضاف ‌أن إنذاراً لاحقاً بمستوى تهديد أقل لبلدية بالفي ​شمالي لودزا ‌جرى إلغاؤه ​أيضاً.