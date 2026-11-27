قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، من أهمية تشارك روسيا والصين معلومات استخباراتية مع إيران، في ظل تقارير تشير إلى أن حليفتي طهران ساعدتاها في استهداف قواعد عسكرية أمريكية.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب مع الصحافيين في منتجعه بمارالاغو في ولاية فلوريدا، أشار ترامب إلى أن النزاع مع إيران جرى بحثه خلال اجتماعه الأخير مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "كان اجتماعي مع الرئيس شي رائعا. أعتقد أن تورطهم في الشأن الإيراني ضئيل للغاية. يمكنهم التدخل، لكن التدخل بالنسبة لي يعني أشخاصا يطلقون النار، وليس مجرد تقديم بعض المعلومات البسيطة".

أضاف "بالمناسبة، نحن نفعل الشيء نفسه. أتعلمون، عندما يقال إنهم ربما يتجسسون علينا، حسنا، فنحن أيضا نتجسس عليهم".

وفيما يتعلق بتشارك روسيا معلومات استخباراتية، قال ترامب "لا أعتقد أنهم يقدمون الكثير".

ولفت ترامب إلى أن كلا من الصين وروسيا ترغبان في رؤية نهاية للنزاع مع إيران، مضيفا "أعتقد أنهما تساعدانني في هذا الصدد".