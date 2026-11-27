أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أنه ليس متأكدا ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في ميامي.

وجاءت دعوة ترامب لبوتين لحضور القمة في شهر سبتمبر، لكنها وقبل أقل من شهر من موعد انعقادها في منتصف ديسمبر، لا تزال من دون رد.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيشارك في القمة، اجاب ترامب الصحافيين في منتجعه بمارالاغو "لا أعرف، لكنه إذا أراد المجيء، فبإمكانه ذلك بالتأكيد".

والتقى ترامب وبوتين آخر مرة على هامش قمة "أبيك" في الصين هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن أي متابعة لهذا اللقاء.

ودفع المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتجاه توجيه دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقا من فرضية أن حضور بوتين سيكون مخصصا لمناقشة مصير الحرب.

ولم تنجح الولايات المتحدة بعد في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في حين يصر ترامب على أنه يعمل مع كلا الطرفين لوقف القتال.

من المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحافي السنوي التقليدي في العاشر من ديسمبر، أي قبل أيام من انطلاق القمة في ميامي، وهو الموعد الذي ربما قد يعلن فيه عن قراره بالمشاركة من عدمه.

وفي غضون ذلك، من المتوقع حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة. وفي حال قام بذلك، فسيكون اللقاء الذي سيجمعه بترامب هو الرابع هذا العام.