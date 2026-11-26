

تتزايد الدعوات الدولية إلى احتواء حرب أوكرانيا والحيلولة دون امتدادها جغرافياً إلى ساحات جديدة خارج الأراضي الأوكرانية والروسية، بعدما نقلت كييف جانباً من عملياتها العسكرية ضد موسكو إلى البحر المتوسط وبحر البلطيق، في تطور أثار مخاوف من انخراط مناطق ودول أخرى في تداعيات الحرب، وتهديد أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.

وبرزت مواقف متقاطعة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وألمانيا وإيطاليا وتركيا وروسيا بشأن ضرورة منع اتساع رقعة الحرب، وإن تباينت في تحديد الطرف المسؤول عن مخاطر التصعيد، ففي حين وجهت واشنطن والحلف تحذيراً إلى موسكو من اتخاذ إجراءات من شأنها توسيع نطاق الصراع، أبدت عواصم أوروبية داعمة لكييف تحفظات واضحة إزاء امتداد العمليات العسكرية الأوكرانية إلى مناطق بعيدة عن مسرح الحرب.

وجاءت هذه المواقف عقب إعلان أوكرانيا، الأحد الماضي، استهداف سفن روسية في المياه الليبية، وإغراق طراد روسي، بعد يوم واحد من استهداف سفينة شحن مرتبطة بالجيش الروسي في خليج فنلندا.

وتكشف المواقف الدولية المتلاحقة عن تبلور أولوية مشتركة تتمثل في احتواء الحرب جغرافياً ومنع تحولها إلى صراع متعدد الساحات، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لإنهائها. وبينما تستمر الخلافات بشأن شروط التسوية ومسؤولية الأطراف المتحاربة عن التصعيد، يتسع نطاق التوافق على ضرورة إبقاء مناطق حيوية، وفي مقدمتها البحر المتوسط وبحر البلطيق، خارج دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

تحذير أمريكي أطلسي

وفي بيان مشترك عقب اجتماعهما في فلوريدا، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، روسيا إلى تجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب وروته، بحسب وكالة «رويترز»: «ناقشنا أيضاً ضرورة تجنب روسيا أي إجراءات تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى توسيع نطاق الحرب، وضرورة التوصل إلى حل سلمي للحرب في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت لاحق، حض ترامب نظيره الروسي على «التراجع عن كل أشكال العدوان العسكري» على أوروبا.

تحفظات أوروبية

وفي موازاة التحذير الأمريكي الأطلسي الموجه إلى موسكو، صدرت مواقف أوروبية أكثر وضوحاً إزاء مخاطر توسيع النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية الأوكرانية، مع حرص الدول المعنية على تأكيد استمرار دعمها لكييف وحقها في الدفاع عن نفسها.

وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بشدة من امتداد الحرب إلى مناطق جديدة، قائلاً: «لا جدال في حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ونحن ندعمها أيضاً، لكنني أحذر بشدة من توسيع نطاق هذا الصراع جغرافياً».

وأكد فاديفول أن استهداف أوكرانيا أهدافاً عسكرية روسية يعد مشروعاً، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احتواء الصراع وتجنب التصعيد.

وأضاف: «لكنني لا أستطيع تأييد توسيع نطاق الصراع. علينا احتواء هذا الصراع، وتجنب أي تصعيد. كما يجب أن نتجنب تعريض حركة الملاحة البحرية والبيئة في منطقة بحر البلطيق للخطر»، مشيراً إلى أن مشاورات مكثفة تجري حالياً بهذا الشأن.

المتوسط خارج الحرب

وفي إيطاليا، التي أثارت العمليات الأوكرانية في المياه الليبية قلقاً خاصاً لديها، شددت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، الخميس، على ضرورة إبقاء منطقة البحر المتوسط بمنأى عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت ميلوني: «أعتقد أن الحرب يجب ألا تمتد إلى منطقة البحر المتوسط. علينا أن نكون واضحين مع أصدقائنا الأوكرانيين ومع شركائنا»، مضيفة أنها ترغب في أن تكون واضحة للغاية بهذا الشأن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اعتراض تركي

وانضمت تركيا إلى الدول المعترضة على امتداد العمليات العسكرية إلى البحر المتوسط، إذ اعتبرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن الهجمات الأوكرانية على سفينتين روسيتين في المياه الليبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، داعية الأطراف المتحاربة إلى الامتناع عن استهداف السفن المدنية واحترام قواعد القانون الدولي.

موسكو تتهم كييف

من جهتها، قالت روسيا إن أوكرانيا هي الطرف الذي يسعى إلى توسيع النطاق الجغرافي للحرب، معتبرة أن العمليات الأخيرة في البحر المتوسط وبحر البلطيق تشكل تطوراً بالغ الخطورة.

ورداً على البيان المشترك لترامب وروته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أحداً لا يريد توسيع نطاق الصراع، متهماً السلطات الأوكرانية بمحاولة نقله إلى مناطق جديدة، وبممارسة ما وصفه بـ«النشاط الإرهابي» في البحر المتوسط وبحر البلطيق.