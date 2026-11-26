أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن على بلاده تنويع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، مؤكدا أن القدرات النووية لبيونغ يانغ أصبحت "واقعا"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وأدلى كيم بتصريحاته خلال تفقده الأربعاء منشأة للأبحاث النووية في موقع لم يُكشف عنه، في إطار تأكيداته المتكررة أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عنه قوله "على قطاع تصنيع الأسلحة النووية إيلاء اهتمام لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ذات المهام المختلفة في مجالات متعددة".

وأضاف أن ذلك يمثل "مهمة ملحة تفرضها القيمة العسكرية للأسلحة النووية التكتيكية في الحروب الحديثة، والواقع الحتمي الذي تفرضه الحدود مع أخطر دولة معادية".

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم وهو يتفقد ما بدا أنها رؤوس نووية، إلى جانب مسؤولين اثنين.

وجدد كيم التزام بلاده بالترسانة النووية، باعتبارها "عنصرا أساسيا في ضمان سيادة الجمهورية"، مضيفا "قدرتنا النووية أصبحت الآن واقعا".

وكانت بيونغ يانغ أدرجت سياستها النووية في دستور 2023، بعد عام من تبني قانون يعتبر وضعها كدولة نووية أمرا لا رجعة فيه.

واتهم كيم الولايات المتحدة بالسعي إلى استنساخ نموذج الشراكة الأمنية "أوكوس" في شمال شرق آسيا عبر تشجيع حلفائها الإقليميين على امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، في إشارة بدت موجهة إلى مساعي كوريا الجنوبية للحصول على هذه القدرات.

ويُعتقد أن كوريا الشمالية تمتلك عشرات الرؤوس النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في أغسطس إن كوريا الشمالية تمتلك 57 رأسا نووية "قوية جدا"، فيما تقدّر سول حجم الترسانة النووية لجارتها بنحو 80 إلى 120 رأسا.

وأعرب ترامب مرارا عن استعداده للقاء كيم، علما أن المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ تعثّرت منذ قمة هانوي في العام 2019 التي انتهت من دون اتفاق.