وافقت الولايات المتحدة على بيع أوكرانيا معدات صيانة وتجهيزات أخرى مخصصة لأسطولها من مقاتلات "إف-16"، في صفقة بقيمة 622 مليون دولار تموّلها دول أوروبية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية إن بلجيكا والدنمارك وهولندا والنروج ستتولى تمويل الصفقة، مؤكدة أن "أيّ أموال أمريكية لن تُستخدم فيها".

وتشمل الحزمة "أجهزة ومعدات مرتبطة بتشغيل المقاتلات، ومعدات مخبرية، وخدمات دعم للنقل"، وستُضاف إلى صفقة سابقة محدودة لم تبلغ القيمة التي تفرض إبلاغ الكونغرس بها.

وقالت الوزارة إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال دعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي بقدرات دفاع جوي أكثر متانة".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت مطلع أكتوبر بأن تأخر أعمال الصيانة ونقص قطع الغيار أديا إلى تعطّل أكثر من نصف أسطول أوكرانيا من مقاتلات "إف-16"، وأن جميع الطائرات الأمريكية الصنع قد تتأثر بحلول نهاية العام.

ونفى مسؤولون أوكرانيون أن تكون هناك أزمة في جاهزية الطائرات، وإنْ أقروا بأن بعض مكونات مقاتلات "إف-16" أصبح أكثر صعوبة.