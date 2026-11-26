تعرض الحكومة البريطانية اليوم الخميس مشروع قانون على البرلمان لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات بين الجانبين ما بعد بريكست، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء آندي بورنم.

ويتضمن الاتفاق، الذي أبرم بين الجانبين في 20 نوفمبر، إجراءات للحدّ من عمليات التفتيش على صادرات الأغذية البريطانية، وربط أنظمة تداول انبعاثات الكربون، وتسهيل تنقل الطلاب والشباب للدراسة بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد.

وينتظر الاتفاق مصادقة البرلمان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة بورنم بغالبية مريحة.

وقالت الحكومة إن مشروع قانون "خفض التكاليف" سيُدرج عنصرين رئيسين من الاتفاق في التشريع البريطاني، هما اتفاق معايير السلامة الغذائية الهادف إلى تقليص الإجراءات الإدارية للصادرات والواردات، وربط نظامَي تداول انبعاثات الكربون البريطاني والأوروبي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ أكبر شريك تجاري لبريطانيا، إذ يستحوذ على 58% من صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية.

وأوضحت أن ربط سوقَي الكربون سيؤدي إلى إنشاء أكبر سوق مترابطة للكربون في العالم، وسيعفي صادرات بريطانية بقيمة 6,5 مليارات جنيه إسترليني (8,1 مليارات دولار) من رسوم الكربون الحدودية التي يفرضها الاتحاد.

وأثار الاتفاق المبرم في بروكسل انتقادات حادة من المعارضة.

وحثّ رؤساء وزراء سابقون من حزب المحافظين هم ريشي سوناك وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وبوريس جونسون، زعيم حزب العمال على عدم إثارة الخلافات القديمة من خلال إعادة فتح النقاش حول بريكست.

ومنح الطرفان نفسيهما مهلة إضافية مدتها ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق في شأن خفض الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا، الذي يشكّل أحد المطالب الرئيسة للتكتّل.