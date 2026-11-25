أقصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلطة البرهان من عضوية مجلسها التنفيذي، على ضوء اتهامات تلاحق الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب. وأقر مؤتمر الدول الأطراف للمنظمة، القائمة الإفريقية الجديدة لعضوية المجلس التنفيذي والتي ضمت المغرب وأنغولا والكاميرون وتنزانيا وتونس التي حلت مكان سلطة البرهان.

وأعربت بريطانيا، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر خلال اجتماعات الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، مدير الحماية النووية في وزارة أمن الطاقة البريطانية، فيليب لوكسفورد، عن بالغ القلق إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، لاسيما التقارير التي تشير إلى استخدام أكثر منهجية. وإذا ثبتت صحة هذا الاستخدام، مشددة على أن من شأن ثبوت ذلك تشكيل تهديد خطير ليس فقط لشعب السودان، بل للمنطقة الأوسع. وطالب لوكسفورد سلطة البرهان استكمال تحقيق شامل وشفاف ومحايد وذي مصداقية في هذه الادعاءات، وإطلاع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على نتائجه بصورة شفافة وكاملة، في أقرب وقت ممكن.

وفيما أدانت رومانيا، في كلمة ألقاها سفيرها ومندوبها الدائم نيكولاي كومينيسكو، تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها في السودان، داعية سلطة البرهان إلى التعاون مع الأمانة الفنية في التحقيق، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلق بالغ بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي تناول الملف بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة. وطالب الاتحاد سلطة البرهان بالتعامل مع الاتهامات بصورة سريعة وموضوعية وشفافة.

بدورها، أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، في كلمتها بمناسبة افتتاح المؤتمر، أن ملف السودان معروض حالياً أمام المجلس التنفيذي، وأن دولاً أطرافاً طلبت توضيحات بموجب المادة التاسعة، كاشفة عن أنها سبق واجتمعت بممثلي سلطة البرهان خلال اجتماعات المجلس التنفيذي في سبتمبر الماضي، وعرضت عليهم مساعدة الأمانة الفنية ودعمها لإجراء التحقيق الوطني. وأعربت دالافيور عن خيبة أملها لدعم مشاركة سلطة البرهان الأمانة الفنية أي معلومات تفصيلية حتى الآن.

ودعت دالافيور الدول التي تمتلك أدلة أو مواد ذات صلة إلى تسليمها إلى الأمانة الفنية سرياً إذا اقتضى الأمر. وأشارت إلى أن موضوع استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية وضعت سلطة البرهان في المرتبة الأولى من حيث العدد الأكبر من ادعاءات الاستخدام، مؤكدة أن الأمانة ستعمل على فحص الأدلة وتثبيت الحقائق حيثما أمكن.

ويرى مراقبون أن طرد سلطة البرهان من المجلس التنفيذي للمنظمة لا يمثل مجرد خسارة لمقعد دولي، بل يضع قيادة الجيش والسلطة نفسها أمام مسار اتهامات ومساءلة متصاعدين، باعتبار أن الجهة التي تتهم باستخدام أسلحة محظورة وتحجب في الوقت نفسه المعلومات وترفض تحقيقاً قابلاً للتثبت، تقوض صدقية نفيها وتعرقل كشف الحقيقة.