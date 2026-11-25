من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا خططا لزيادة الرسوم الجمركية على الصين والاتحاد الأوروبي و14 اقتصادا آخر، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي خلال الأيام المقبلة نتائج تحقيق استمر عدة أشهر بشأن الدعم الحكومي المقدم للصناعات في الاقتصادات الـ16، وفقا للشخصين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، لعدم تخويلهما بالتعليق علنا.

وشدد الشخصان على أن موعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية لا يزال قابلا للتغيير. ولم يرد البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلبات للتعليق.

وتندرج خطط فرض الرسوم الجمركية الجديدة ضمن مساعٍ لاستبدال رسوم أوسع نطاقا فرضتها الإدارة الأمريكية العام الماضي، قبل أن تلغيها المحكمة العليا لاحقا. وكانت بلومبرغ وصحيفة وول ستريت جورنال أوردتا هذه الخطط في وقت سابق الثلاثاء.

وتأتي هذه الرسوم ردا على ما وصفه البيت الأبيض بزيادة مفرطة في الإنتاج الصناعي لدى تلك الاقتصادات، مدفوعة بالدعم الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة، بما يضر بقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة.