



أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الثلاثاء مقتل خمسة عسكريين في تحطم مروحية تابعة للجيش أثناء تدريب في إسكي شهير بوسط غرب البلاد، وذلك بعد اثني عشر يوما من تحطم مروحية أخرى أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان إن "خمسة من رفاقنا قُتلوا في تحطم مروحية تابعة لقواتنا الجوية أثناء طلعة تدريبية".

وأوضحت الوزارة في بيان سابق أن المروحية من طراز AS-532، وهي من صنع فرنسي مخصّصة لنقل الجنود.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون التركي سيارات إسعاف في منطقة منبسطة.

وفي الثاني عشر من نوفمبر أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية بشرق البلاد، في حادثة ما زالت أسبابها غير واضحة.