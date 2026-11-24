ما يزال ميدان الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلاً وأفق إحداث اختراق في الملف أبعد، في ظل الغارات والهجمات المسيرة التي يتبادلها الطرفان بكل ما يملكان من قوة، إذ تساقطت الصواريخ والمسيرات على عدد من المناطق بما شمل سفن شحن عسكرية ومحطات طاقة ومبانٍ سكنية، فيما لا تزال واشنطن تعلق تسليم مساعدات عسكرية دفاعية لكييف.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تقف وراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا. وقال زيلينسكي إن السفينة "سبارتا 2"، كانت هدفاً مشروعاً للقوات الأوكرانية لأنها كانت تنقل أسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال زيلينسكي: "لقد تصرفنا على النحو الصحيح.. كل سفينة ترفع العلم الروسي، وكل ما ينقل أسلحة أو شحنات خاضعة للعقوبات تعد هدفاً مشروعاً لنا، سواء في المياه الإقليمية الروسية أو في المياه الدولية".

إلى ذلك، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 41 آخرون جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنياً في مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم، وفق ما أفاد مسؤولون محليون في أوكرانيا. وأصابت ضربة وقعت في وقت مبكر من مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على تلغرام، إنه ووفقاً للبيانات الأولية، قُتل شخصان وأُصيب 41 آخرون. وأضافت إحدى القنابل الجوية أصابت مبنى سكنياً مكوناً من 5 طوابق. الهجوم ألحق أضرارا بواجهته وبمبان سكنية مجاورة. وقال القائم بأعمال حاكم المنطقة ميخايلو سيميكين على تلغرام، إن مبان متعددة الطوابق ومنازل خاصة وسيارات ومنشأة من منشآت البنية التحتية للنقل تضررت في الضربة. وأظهرت الصور التي نشرها مبنى سكنياً متضرراً، وثقوباً كبيرة في واجهته، وقد تحطمت تقريباً جميع نوافذه.

في المقابل، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها ⁠قصفت خلال الليل سفينة شحن ‌كانت تحمل إمدادات عسكرية ‌جنوب غربي ميناء ‌أوديسا الأوكراني ‌المطل ‌على البحر الأسود. كما ذكرت ​الوزارة ‌أن ​طائرات مسيرة ⁠روسية قصفت ​محطة ⁠كهرباء فرعية في ⁠منطقة تشيرنيهيف ⁠شمال أوكرانيا كانت تزود منشآت تابعة لقطاع الدفاع بالطاقة. كما نقل عن الوزارة ‌قولها، ‌إن ‌الجيش الروسي ‌استهدف مواقع ​للتحكم ‌في ​الطائرات ⁠المسيرة ​ومحطات ⁠أقمار صناعية تابعة ⁠لشركة ⁠ستارلينك وأصولا عسكرية أخرى ‌في منطقة ​سومي الأوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها نفذت هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والوقود، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفيما أعلنت روسيا أنها أسقطت نحو 700 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في منطقة واسعة شملت إقليم موسكو وشبه جزيرة القرم، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 73 من أصل 96 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على البلاد.

توسيع تعاون

على صعيد متصل، قالت ‌وزارة ​الدفاع النرويجية في بيان، إن النرويج وأوكرانيا تعتزمان توسيع نطاق ⁠التعاون بشأن منظومة دفاع جوي مطورة حديثاً مضادة للطائرات ‌المسيرة. وذكرت الوزارة أن منظومة الدفاع ‌الجوي، المعروفة باسم (ديسنا)، جرى تطويرها ‌بالتعاون بين ‌شركة (كونجسبرج) النرويجية ‌وشريك أوكراني. وأضافت الوزارة أن المنظومة، ​التي دخلت ‌الخدمة ​بالفعل، مكونة من ⁠صواريخ دفاع جوي ووحدات إطلاق ​أوكرانية ⁠الصنع ⁠مرتبطة بأنظمة تحكم من (كونجسبرج) تبرعت بها ⁠النرويج. كما دخلت مسيرة استطلاع روسية لمدة وجيزة المجال الجوي لبولندا أثناء هجوم على أوكرانيا وقع خلال الليل. وقالت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، إن طائرة مسيّرة روسية قامت بانتهاك وجيز للمجال الجوي للبلاد خلال الليل.

تعليق مساعدات

في الأثناء، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، ​اليوم، عن مصادر مطلعة ‌أن ​وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، لم يوافق بعد على نقل 60 صاروخاً اعتراضياً للدفاع الجوي من طراز باتريوت وافقت واشنطن بالفعل على تزويد أوكرانيا بها. وذكرت الصحيفة ‌أن الصواريخ الاعتراضية تشمل صواريخ من طرازي باك-3 وباك-2 أمريكية الصنع، وأن بعضها ‌موجود ضمن ترسانات أوروبية ويتم تمويلها من ‌قبل حلفاء كييف الغربيين. وقال ناطق باسم البنتاغون ⁠للصحيفة، إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم ​أوكرانيا، ⁠رافضاً ⁠الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن الأسلحة.