أعلن الجيش الأمريكي أن تفجير مواد كيميائية تُستخدم في صنع القنابل بولاية آيوا سيجري صباح يوم غد الأربعاء، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة.

وأجازت محكمة استئناف فدرالية للجيش المضي في تفجير ذخائر متهالكة في ولاية آيوا، على رغم ما قد يترتّب على الخطوة من انتشار للتلوث بالرصاص.

ويعتزم الجيش تفجير 68 حاوية من مادة أزيد الرصاص المخزنة في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، بعدما حذّر من أن أيّ تأخير يمكن أن يؤدي إلى انفجار يخرج عن السيطرة.

وقالت المحكمة في قرار من 11 صفحة إنها على دراية بـ"المخاطر" المترتبة على عملية التفجير، لكنها لفتت إلى المخاطر التي تشكّلها تلك الذخائر.

ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل، معلنا أنه أمر بتعليق العملية موقتا في انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف، وبشرط موافقة الحاكم المنتخب للولاية، وهو ديموقراطي، على المضي فيها.

وقال ترامب على تروث سوشال إنه إذا مُنعت العملية، فإن الحاكم المنتخب سيتحمّل "المسؤولية عن أي خسائر في الأرواح أو أضرار قد تترتّب على هذا الوضع المؤسف والمزمن".

من جانبه، دعا الحاكم المنتخب لولاية آيوا روب ساند الإدارة الأمريكية إلى توفير معلومات في شأن الأسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار.

وكتب على إكس أن سكان آيوا "يجب أن يحصلوا على المعلومات نفسها التي تلقيتها خلال إحاطات الإدارة، ومن المصدر مباشرة".

وكان إشعار استشاري صدر الأسبوع الماضي أوضح تفاصيل عملية التفجير المرتقبة، مشيرا إلى أن الحاويات ستُدمّر على أيدي خبراء متفجرات داخل مخازن خرسانية مغطاة بالتراب ومحاطة بحواجز رملية يصل ارتفاعها إلى نحو طبقتين.

وأضاف الإشعار أن التربة فوق المخازن ستُشبع بالمياه، فيما ستُستخدم رشاشات رذاذ لتقليل كمية الرصاص التي قد تنتقل عبر الهواء خارج المنشأة.

وحذر كذلك من احتمال حدوث "أضرار موضعية للنوافذ" في بعض المنازل المجاورة، داعيا بعض السكان إلى مغادرة منازلهم لمدة ست ساعات.

وتضمن الإشعار خريطة أظهرت أن انتشار الرصاص المحتمل قد يمتد لأكثر 30 كيلومترا شمال مصنع الذخائر، داعيا السكان إلى تجنب المنطقة.

والأطفال دون سن السادسة هم أكثر الفئات عرضة لمخاطر التعرض للرصاص.